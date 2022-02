Samu Torstis OS tog inte ens tio sekunder – Vasaåkaren fåordig om framtiden: "Det känns som man ger mer än man får"

Samu Torstis tredje OS blev inte vad han hade hoppats på. I stället för två lediga men aggressiva åk i storslalomtävlingen, blev det en vurpa strax efter start i det första åket. OS-äventyret i Yanqing tog inte ens tio sekunder.

Snön vräker ner över Yanqing, där det tävlas i de alpina grenarna en bra bit nordväst om Peking. Bussar och bilar har svårt att hållas på vägen, men den lokala discjockeyn drar till med "Let it snow". Normalt får man ungefär två millimeter nederbörd under hela februari månad, nu ligger här åtminstone tio centimeter nysnö – lite otippat minsann.

Det här var Samu Torstis tredje OS – och kanske det sista. I OS i Sotji slutade han på en 21:a plats, i Pyeongchang var han 17:e. I Peking står det krasst DNF i resultatlistan.

Vasaåkaren Samu Torsti hade hoppats på att få göra två avslappnade men aggressiva åk i strålande solsken, men nu var inte ens vädergudarna på hans sida.

På grund av det kraftiga snöfallet var det svårt att uppfatta vad som egentigen hände alldeles i början av banan, man såg bara ett moln av snö och ett par skidor.

– Ja, mitt OS räckte inte ens tio sekunder. Skidorna gick på något sätt i kors och efter det var munnen full av snö.

– Jag minns att jag tänkte att backen måste vara jäkligt brant, då det kändes som om farten inte alls stannade.

Tio sekunder och så var år av arbete till intet. Tur i oturen så ledde vurpan ändå inte till några nya skador.

Framtiden står vidöppen, fortsätter karriären?

Torstis tävlingsform var ett frågetecken ända till sista stund. I höstas åkte han på en skada, men när han väl återhämtat sig från den, var han som bäst tvåa i Europacupen i december. I januari åkte han på nya motgångar i världscupen i Adelboden, då den gamla skadan gjorde sig påmind.

Och nu, ett misslyckande i OS. Torsti själv sammanfattar själv säsongen hittills så här:

– Berg- och dalbana. Jag har visat min bästa skidåkning någonsin under hela min karriär, men jag har också varit med om de största besvikelserna. Det är tuffa grejer, säger Torsti sammanbitet.

Hur ser du på resten av säsongen?

– Bra fråga, jag vet inte riktigt...

Pausen blir lång och han funderar ett bra tag innan han tar sats igen.

– Där är några världscuptävlingar, men efter det... jag får se.

Bildtext Samu Torsti har trivts bra med att träna med det svenska landslaget Bild: Lehtikuva

Torsti tränar nu för andra säsongen i rad med det svenska landslaget och där trivs han bra. Han gillar teamet och de gillar honom.

– Det har varit underbart! Hurdana ledare och tränare vi har och hur hela systemet fungerar så det är någonting som jag är väldigt tacksam för. Jag trivs med dem och de trivs med mig, så säger de i iallafall, säger Torsti och skrattar.

Fortsätter samarbetet med det svenska landslaget?

– Jag vet inte. Det är ju cheferna som ska träffas och diskutera. Jag hoppas ju det, men man vet aldrig vad svenskarna tänker.

Vad är alternativet?

– Jag vet inte.

Fortsätter den egna karriären?

– Det är svårt att säga. Får se...

Vad vill du själv?

– Man känner sig ganska tom efter såna här månader och veckor, säger Torsti och tar igen en lång paus innan han fortsätter.

– Skidåkning är något som jag alltid gjort, som jag älskar jättemycket och har ägnat hela livet åt så...

– Det är svårt, när det känns som man ger mera än man får.

En jobbig säsong och ett misslyckat OS, men Samu Torsti har inte fattat det slutliga beslutet om framtiden ännu. Tids nog på vårkanten är det dags.

– Om jag ser tillbaka på läget för ett år sedan, då funderade jag inte alls på fortsättningen. Men nu behöver jag fundera på om det får vara slut eller inte.