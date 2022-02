Patrik Laine avgjorde i slutsekunderna – också Mikael Granlund och Juho Lammikko målskyttar

Patrik Laine avgjorde matchen mellan Columbus Blue Jackets och Montreal Canadiens. Laine pangade in segermålet 2–1 i powerplay med endast åtta sekunder kvar att spela.

Laine hade en fin kväll och fick också en passningspoäng till Columbus öppningsmål som gjordes av Oliver Björkstrand.

– Jag försökte skjuta så högt som möjligt och visst blev det ett rätt så bra skott, kommenterade Laine segermålet på NHL:s webbplats.

Laines form har varit ypperlig under de senaste omgångarna. Laine har noterats för tolv poäng under de sex senaste matcherna. Under säsongens 27 matcher har Laine kommit upp till 27 poäng.

Anrika Montreal Canadiens är i en djup kris då laget nu gick på sin nionde raka förlust.

Mikael Granlund målskytt för Nashville

Nashvilles Mikael Granlund gjorde sitt sjunde mål för säsongen då han med ett slagskott inledde målskyttet i matchen mot Winnipeg.

Glädjen blev ändå kortvarig då Winnipegs Blake Wheeler med 2+3 poäng vände matchen till en 5–2-seger till Winnipeg.

Juuse Saros i Nashvilles mål stod för hela 38 räddningar.

Juho Lammikko gjorde Vancouvers segermål

Också Juho Lammikko stod för ett avgörande mål då hans Vancouver besegrade Toronto med 3–2. Det var en skön fullträff för Lammikko som gjorde sitt första mål på 10 matcher.

Vancouvers målvakt Thatcher Demko fick slita hårt mot Torontos stjärnspäckade anfall. Demko noterades för 51 räddningar i matchen.

NHL-resultat:

Minnesota – Carolina 3–2

Sebastian Aho CAR 0+0, -2, 21.20

Teuvo Teräväinen CAR 0+1 ,-2, 20.10

Jesperi Kotkaniemi CAR 0+0, 0, 10.53

St Louis – Chicago 5–1

Niko Mikkola STL 0+1, +2, 20.51

Ville Husso STL 15/16 räddningar

Henrik Borgström CHI 0+0, 0, 13.06

Vancouver– Toronto 3–2

Juho Lammikko VAN 1+0, +1, 9.58

Nashville – WPG 2–5

Mikael Granlund NSH 1+0, 0, 20.28

Eeli Tolvanen NSH 0+0, 0, 12.41

Juuse Saros NSH 38/42 räddningar

Ville Heinola WPG 0+1 +1 3 - 13.28

Ottawa–Boston 0–2

Erik Haula BOS 0+0, 0, 15.06

Montreal – Columbus 1–2

Joel Armia MTL 0+0, +1, 10.16

Lehkonen MTL - 0 3 - 14.48

Laine CBJ 1+1 +1 3 - 19.28

Detroit – Philadelphia 4-2

Calgary–NY Islanders x-x