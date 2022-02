I april inleds arbetet som ska ge bättre förbindelse till Bergö – men först får invånarna leva med en del avbrott i trafiken

Färjtrafiken till Bergö kommer att påverkas av arbeten vid färjfästet i vår och sommar. Siktet är inställt på en ny färja nästa år.

Strandkonstruktionerna ska byggas om vid färjfästena på Bredskär och Granö vid Bergö färjeläge. Arbetet startar den första april och beräknas pågå till slutet av augusti.

Under tiden dirigeras färjetrafiken till omvägar på båda stränderna.

De som använder färjan ombeds förbereda sig på trafikstörningar och tidvis trafikstockningar under arbetet. Den gällande tidtabellen för färjan kan också komma att ändras och man kan bli tvungen att ställa in turer. Eftersom en del av arbetet medför buller sker det i första hand dagtid under vardagar.

Fintraffics vägtrafikcentral informerar om avbrott i vägtrafiken under arbetet och det är möjligt för invånarna att få information om trafikstoppen per e-post.

Under projektet muddras färjfästena och nya landfästen och dykdalber byggs på båda stränderna bredvid de nuvarande landfästena.

Dessutom omfattar entreprenaden elektrifiering och belysning samt fältarbeten, såsom vågbrytar-, invallnings-, asfalterings- och vägmarkeringsarbeten.

Arbetet gör det möjligt att ta i bruk en större färja vid färjeläget från och med den 1 januari 2023. Samtidigt blir det också möjligt att permanent placera en reservfärja vid färjeläget.