Melissa Hendrén använde studielån för att betala tillbaka studiestöd – studerande välkomnar höjda inkomstgränser

I år får en studerande alltså tjäna 870 euro per månad för de månader som hen lyfter studiestöd. Inkomstgränsen för en månad utan studiestöd har däremot höjts från 2 078 euro till 2 600 euro. Sammanlagt får studerande som lyfter studiestöd i nio månader högst tjäna 15 630 euro år 2022.

En 50 procents höjning från inkomstgränsen år 2021 (12 498 euro) skulle betyda att en studerande som lyfter studiestöd i nio månader får tjäna över 18 000 euro per år från och med 2023. Det betyder cirka 350 euro mer per månad under de månader som man lyfter studiestöd.