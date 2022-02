Demonstrationer tär på Helsingforspolisens resurser: "Det är mycket pengar men de ska nog klara av det", säger Polisstyrelsen

Kring 250 000 euro är vad den senaste demonstrationen i Helsingfors kom att kosta för polisinrättningen. Specialinkallat manskap som jobbar under veckoslut med övertidstillägg kombinerat med att varje gripen person kostar pengar.

Enligt Tiina Pelkonen som är planerings- och ekonomichef på Polisstyrelsen är det förstås fråga om mycket pengar. Men Helsingforspolisen ska nog klara av det.

– Jag vill på inga sätt förringa de här summorna men det är nog inräknat i den budget som görs upp varje höst, säger hon.

Bildtext Polisen behövs på plats då människor samlas för att demonstrera. Bild: All Over Press

Då Polisstyrelsen gör upp budgeten för de olika polisinrättningarna tas flera aspekter i beaktande. Dels tittar man på hur många invånare som finns i området, dels tittar man på hur långa avstånden är i området men också vilken sorts brottsstatistik som finns att tillgå från tidigare år.

– Helsingfors är ett specialfall då staden anordnar stora evenemang, konserter och idrottstävlingar. Men förstås också för att demonstrationer oftast går av stapeln just i huvudstaden, berättar Pelkonen.

Helsingfors har en särställning

Helsingfors är den största polisinrättningen i Finland och får varje år 350 extra årsverken just på grund av sin specialställning som rikets huvudstad. Det extra manskapet ska klara av största delen av också de överraskande uppdragen.

– Nu kallades ju också manskap från granninrättningarna för att hjälpa till under Convoy Finland. Men det sker utan att några pengar flyttar plats mellan de olika polisinrättningarna. Helsingfors har alltså inte betalat för att det kommer hjälp från Östra- och Västra Nylands polisinrättning, säger Tiina Pelkonen.

Bildtext Att bevaka Nylands gränser tärde hårt på polisens resurser. Bild: Petteri Juuti / Yle

Men det finns tillfällen då polisen får rycka in där resurserna måste kompenseras.

– När hela Nyland skulle stängas in och gränserna bevakas här under coronapandemin, då föll det utanför den budget vi hade lagt upp. Det kostade miljontals euro och när sådant sker, då får man vända sig till ministeriet och be om tilläggspengar för att klara av det hela. Och det var precis det man fick göra, berättar Tiina Pelkonen vid Polisstyrelsen.

Budgeten brukar hålla streck

För det mesta håller den budget Tiina Pelkonen gör upp med sina kolleger.

– Jag har en mall som vi utarbetat under många år och den är ganska bra. Det är sällan som budgeten inte håller. Polisens arbete är ingalunda statiskt och visst kan det vara utmanande att förutse exakt hur mycket resurser som behövs, men med den här modellen håller budgeten nog oftast streck, säger hon.