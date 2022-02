OS-torsdagens höjdpunkter: Finländarna i nordisk kombination jagar plåster på såren – grande finale för historiska skridskostjärnan, pallar de ryska tonåringarna för trycket i damernas friåkning?

Ilkka Herola och co. hoppas kunna avsluta i positivare tecken efter besvikelserna i de individuella tävlingarna. Jenni Saarinen får ny chans tack vare dopningsmisstänkta Kamila Valijeva – klarar 15-åriga ryskan av pressen i karriärens tuffaste utmaning?

Yle Sporten listar dagligen OS-höjdpunkter, sändningstiderna, finländarna och hela dagsprogrammet.

Hur lyckas Finland nollställa mentalt efter tisdagens besvikelse?

Nordisk kombination, lagtävling klockan 10.00 och 13.00

Finland: Ilkka Herola, Arttu Mäkiaho, Perttu Reponen, Eero Hirvonen

Kommentatorer: Mikael Oivo och Matias Strandvall

Chefstränaren Petter Kukkonen var så besviken efter Finlands insats i den individuella tävlingen i stora backen att han lät bli att komma till intervjuzonen. Sådant har han inte gjort tidigare, inte ens i Ruka för några år sedan när han mitt under tävlingen fick veta att hans pappa hade dött.

Istället levererade han ett tröstlöst meddelande på sociala medier.

– Jag ber om ursäkt. Jag kommer aldrig att träna någon efter det här. En enorm besvikelse och allt arbete fullständigt förgäves. Passionen har försvunnit.

Kukkonen meddelade tidigare i vinter att han kommer att stiga åt sidan från chefstränarposten efter den här säsongen. Nu behöver han och framför allt idrottarna rycka upp sig mentalt efter tävlingar som ändå inte har gått så fullstädigt åt pipan som Kukkonens meddelande låter förstå.

Bildtext Ilkka Herola intygar på onsdagskvällen att han lämnat den senaste besvikelsen bakom sig. "Vi kan gå in med avspänd attityd och sikta på att överraska" kommenterade Herola för Yle. Bild: Lehtikuva

I nuvarande hoppform har Finland ändå inget att hämta i medaljväg i lagtävlingen – speciellt då varje sträcka i stafetten endast mäter fem kilometer.

I de tre senaste lagtävlingarna i VM, ända sedan Lahtis 2017, har Finland slutat femma. I senaste OS blev det däremot en sjätteplats. De här två placeringarna är de mest sannolika för Finland även den här gången.

Coronadrabbade Frenzel återvänder och försöker bli historisk

Eric Frenzels fjärde OS blev inte vad han hade väntat sig. Nu är han äntligen tillbaka från coronakarantänen och får ställa upp i ett tyskt lag som försvarar guldmedaljen från Pyeongchang.

Ifall Tyskland vinner stafetten blir Frenzel historisk. Då blir han den första idrottaren någonsin att vinna fyra OS-guld i nordisk kombination. Samma möjlighet har Norges Jørgen Graabak som tog sitt andra individuella OS-guld i tisdags efter en paus på åtta år.

Det som skiljer Frenzel från Graabak är att tysken sannolikt blir historisk även om Tyskland inte vinner stafetten. Blir det ett tyskt silver eller brons istället tangerar Frenzel österrikaren Felix Gottwalds grenrekord på sju olympiska medaljer.

Sliten Riiber står över lagtävlingen

Norge och Tyskland är de största förhandsfavoriterna i tävlingen, knappt före Österrike.

Norge tvingas klara sig utan Jarl Magnus Riiber som inte har återhämtat sig bra efter tisdagens tävling. Den två veckor långa vistelsen inomhus i karantänhotellet satte sina spår. Ersättaren Espen Bjørnstad är ändå en relativt stabil pjäs i en svårslagen norsk kvartett.

Det blev inga OS-medaljer för Riiber i Peking och det har det inte blivit än så länge för Österrikes stora stjärna Johannes Lamparter heller, trots riktigt tappra försök i bägge OS-starterna. Av medaljkandidaterna i lagtävlingen är Österrike sannolikt de mest revanschsugna och taggade då guldmedaljerna i mästerskapen så här långt gått till Tyskland och Norge.

Både backmomentet klockan 10 och skidmomentet klockan 13 sänds direkt på TV2 och på Arenan. Mikael Oivo kommenterar tävlingen på svenska och får under skidmomentet sällskap av expertkommentator Matias Strandvall.

Tar historiska skridskostjärnan farväl med en ny pangprestation?

Kl. 10.30 Skridsko, damer 1000 m

Kommentator: Leif Lampenius

Hon kommer att sluta i bästa tänkbara form, som den förnämsta i hela grenens nobless. Hon tar farväl av mästerskapskarriären i det största av sammanhang, torsdagen den 17 februari 2022.

Ireen Wüst från Nederländerna åker 1 000 meter i sin sista olympiska start. Som färsk OS-segrare på 1 500 meter. Men hon är så mycket mer än det.

Bildtext Ireen Wüst blev historisk då hon knep OS-guld på 1500 meter. Segertiden var dessutom nytt olympiskt rekord. Bild: Hollandse Hoogte/Shutterstock/All Over Press

Ingen annan idrottare har vunnit guld vid fem olympiska spel i följd. I och med den aktningsvärda segern på 1 500 senaste veckas måndag är hon nu i det avseendet större än såväl friidrottaren Carl Lewis som simmaren Michael Phelps.

Guldet var hennes sjätte olympiska genom tiderna och OS-medaljerna är, i och med tisdagens lagtävling, 13. VM-gulden är obegripliga 22. Här är det kanske förståndigt att avsluta meritförteckningen.

Ireen Wüst var bara 19 när hon i Turin vann sin första olympiska seger. På aprildagen fyller hon 36 och anser att tiden är den rätta för att "nedlägga kronan", på den så kära isen. Hemstaden Heerenveen och hela Holland kommer att fira henne mer än någonsin när hon anländer.

Sträckan 1 000 meter har Wüst inte vunnit på OS. Som bäst har hon varit silvermedaljör. Världsmästartiteln har hon däremot lyckats ta en gång, som tjugoåring.

Hon hör inte till de allra största favoriterna nu heller. Glansnumret 1 500 meter och det hur hon i Peking gjorde det på olympiskt rekord talar emellertid för att hon inte skall räknas bort som medaljkandidat.

Kommentatorns tips: Den ovissaste av skridskons sprintgrenar

Segerkandidater finns det alldeles tydligt åtminstone fem av. Miho Takagi från Japan verkar det spekuleras mest om. Hon sekunderas säkert mer än väl av lagkamraten Nao Kodaira. Takagi är statistiketta i år.

Jutta Leerdam, som för fem år sedan var det stora namnet vid junior-VM i Helsingfors, kan vara bästa holländska långsprinter och snabbare än Wüst.

Angelina Golikova fick brons på 500 men var inte alls så glad som hon brukar när det går bra.

Så har vi amerikanskorna. Världsrekordhållaren Brittany Bowe har ännu inte fått till det som hon hoppats, men nu kan det vara dags. Lagkompisen Erin Jackson, som halvt skrällde med guld på 500 meter, är förmodligen en bit ifrån på den dubbla distansen - än så länge.

Tävlingen sänds direkt på Arenan och delvis på TV2. Leif Lampenius kommenterar på svenska.

Skandalomsusade Kamila Valijeva i topp inför friåkningen – Jenni Saarinen fick finalplatsen till skänks tack vare ryskan

Kl. 12.00 Konståkning, damernas friåkning

Finländare: Jenni Saarinen, åker kl. 12.07

Kommentator: Marianne Nyman

Då idrottens skiljedomstol Cas i måndags bestämde att konståkningshimlens största stjärna just nu, Kamila Valijeva, får tävla i damernas individuella tävling trots att hon gett ett positivt dopningstest, gick IOK till motattack. Om Valijeva placerade sig bland de 24 bästa i kortprogrammet, skulle undantagsvis 25 åkare gå till final.



I en gren som konståkning kändes den åtgärden smått löjlig, då ingen som placerat sig så långt ner i resultatlistan har någon som helst chans att blanda sig i tätstriden och i praktiken inte ens gå in bland de tio bästa.



Med facit på hand får Finland ändå tacka IOK för det beslutet. Efter ett misslyckat kortprogram råkade nämligen Jenni Saarinen bli just den 25:e åkaren som får tävla i torsdagens friåkning.

3 min Jenni Saarinen lyckades inte speciellt bra i kortprogrammet - Spela upp på Arenan



Under pågående säsong har Saarinen inte lyckats visa upp ett enda friprogram utan stora poängavdrag i hoppen. Då hon nu fått en finalplats till skänks, har hon chansen att ge tillbaka genom att visa världen en hur skicklig åkare hon på riktigt är, både tekniskt och artistiskt.

Valijeva i ledning trots misslyckad trippelaxel

I kortprogrammet misslyckades Kamila Valijeva i sitt första element, trippelaxel. Man såg redan i upphoppet att det skulle gå på tok. Under luftfärden fick hon aldrig kroppstyngden över landningsfoten och hade ingen chans att landa korrekt. Efter missen utförde 15-åringen de resterande sex elementen suveränt och lyckades trots den olyckliga starten presentera sitt program lika övertygande och med lika mycket känsla som hon gjort i säsongens tidigare tävlingar.



På grund av missen förlorade hon ändå minst fyra poäng och leder tävlingen med endast två poängs marginal till klubbkamraten Anna Sjtjerbakova. Regerande världsmästaren Sjtjerbakova gör endast dubbelaxel i kortprogrammet, men lyckades utmärkt i alla element. Det gjorde också Japans Kaori Sakamoto, som ligger trea, med en över fem poängs marginal till den tredje ryskan, Alexandra Trusova, som föll i sin trippelaxel.

3 min Konståkaren Kamilja Valijeva imponerade i det korta programmet - Spela upp på Arenan

Pallar de ryska förhandsfavoriterna för trycket?

Inför OS i Peking var förväntningen att trion från ROC skulle lägga beslag på alla tre medaljer.

Tack vare sina kvadrupelhopp har de varit i egen klass i säsongsbästastatistiken, men träder osäkerheten in efter en miss redan i början av programmet brukar det sällan sluta där.

I rådande läge är det svårt att förutspå hur 15-åriga Kamila och 17-åringarna Anna och Alexandra klarar av att hantera pressen då de på torsdagseftermiddagen står inför sina karriärers hittills tuffaste utmaning. Ett är åtminstone säkert, tar Valijeva medalj blir det ingen prisutdelning i Peking. Det har IOK bestämt.

Damernas friåkning sänds direkt på Arenan och delvis på TV2. Marianne Nyman kommenterar tävlingen på svenska.

Torsdagens OS-tidtabell:

03.05 Curling, herrar, grundserie Norge – Italien, Kanada – Storbritannien, Sverige – Schweiz, Danmark – USA

03.30 Freestyle, halfpipe damer, kval

04.30 Alpint, kombination störtlopp, damer

05.30 Freestyle, cross damer, kval

06.10 Ishockey damer, final Kanada – USA

06.30 Freestyle, halfpipe herrar, kval | Jon Sallinen

08.00 Alpint, kombination slalom, damer

08.00 Freestyle, cross damer, finaler

08.05 Curling, damer, grundserie Danmark – Kanada, ROC – Storbritannien, Sydkorea – Sverige, Japan – Schweiz

10.00 Nordisk kombination, lagbacke | Ilkka Herola, Arttu Mäkiaho, Perttu Reponen och Eero Hirvonen

10.30 Skridsko, 1000 meter, damer

12.08 Konståkning, fria programmet, damer | Jenni Saarinen

13.00 Nordisk kombination, lagtävling skidmomentet | Ilkka Herola, Arttu Mäkiaho, Perttu Reponen och Eero Hirvonen

14.05 Curling, herrar, semifinaler