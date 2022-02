NYT: Oscarsgalan blir av – vaccin och test krävs av deltagarna

Filmvärldens höjdpunkt för året, Oscarsgalan arrangeras i vår under strikta coronaföreskrifter, skriver The New York Times. Annat nytt är att det för första gången är tre kvinnor som ska leda showen.

Den nittiofjärde Oscarsgalan arrangeras den 27 mars i Los Angeles.

På grund av coronaläget kommer man ändå att vidta flera försiktighetsåtgärder, säger en talesperson för arrangörerna till The New York Times (betalvägg).

De som deltar ska kunna uppvisa ett bevis på att de är vaccinerade och dessutom genomgå åtminstone två PCR-test med negativt resultat.

De som uppträder eller presenterar de nominerade och vinnarna på galan ska också testas noggrant, men av dem krävs inget vaccinintyg.

Kvinnliga stjärnor leder showen

Munskyddreglerna varierar på galan, beroende var i salen man sitter.

De nominerade och deras gäster som sitter på parketten och har mer utrymme behöver inte bära munskydd. De som sitter på andra platser i salongen, väldigt nära andra ska däremot göra det.

Nytt för i år på Oscarsgalan är också de som leder hela galan.

För första gången är det tre kvinnor som ska göra det tillsammans.

De är skådespelarna Amy Schumer, Regina Hall och Wanda Sykes.

Källor: NYT, Reuters