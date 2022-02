NHL-kolumnen: Tors hammare dundrar igen – Patrik Laine visar långfingret till alla som räknat ut honom och är plötsligt ett av trejdsäsongens hetaste namn

Så sitter de där igen – skotten som ingen målvakt i världen har den minsta lilla chans att ta. Patrik Laine har återfunnit målkornet och det lär ska finnas ett antal GM:s som gräver fram Jarmo Kekäläinens telefonnummer.

Patrik Laine är största snackisen även i NHL-podden den här veckan. Dessutom ventilerar Mattias Simonsen – vår man i Peking – och Anders Nordenswan sina inte helt likadana synpunkter på Lejoncoachen Jukka Jalonen. Både som landslagscoach och potentiell NHL-tränare.

Finlands och kanske även NHL:s mest gåtfulla stjärnspelare, Patrik Laine, har grävt sig upp ur den djupa grop som han hamnade i för cirka ett år sedan och som bara blev djupare under hösten 2021.

De av oss som alltid har trott på skarpskytten från Tesoma och gillat hans uppriktighet, både då spelet klaffar och då det verkligen inte gör det, blir glada av Laines storform. De som hyser antipatier exempelvis för att Laine sänkte HIFK i ligafinalerna 2016 är väl mindre nöjda.

Hur som helst så är faktum det att Patrik Laine i skrivande stund är så het som någon Columbus Blue Jackets utespelare varit sedan Artemi Panarin figurerade i Ohios hockeystolthet.

Laines säsong fick en sväng mot vårsolens glans vid årsskiftet och är nu inne i en åtta matcher lång poängsvit. Under den har han skjutit tio mål och stått för sex assist. Klassisk Patrik Laine-mix med andra ord – fler mål än passningar.

Som helhet har Laine nu noterats för 31 poäng (16+15) på 29 matcher den här säsongen. Han har aldrig ännu gjort en NHL-säsong med ett snitt på en poäng per match, så plötsligt kan det här bli Laines individuellt bästa säsong.

Något överraskande med tanke på allt som hänt Laine under det senaste dryga året.

Backspegeln

Dags att spola bandet bakåt och börja med att stanna upp i januari 2021.

Patrik Laine inledde säsongen i Winnipeg Jets och hann spela exakt en match. I den sköt han två mål, inklusive segermålet i förlängningen.

En av hans bättre matcher i Jets, då han dessutom påverkade spelet positivt i alla tre zoner, gav en assist och stod dessutom upp för en lagkompis. Tyvärr drog han också på sig en skada och en dryg vecka senare var han på väg till Columbus i utbyte mot Pierre-Luc Dubois.

Bildtext Patrik Laine draftades som tvåa sommaren 2015, Pierre-Luc Dubois som trea. Bild: John Crouch/Icon Sportswire/All Over Press

Centern Dubois – som draftades genast efter Laine 2016 – hade öppet sagt att han vill bort från John Tortorellas "Old School"-värld. Laine hade inte i något skede öppet krävt en trejd, men hade nog kritiserat coachen Paul Maurice för knapp speltid och fel kedjekompisar.

Laine har aldrig stuckit under stol med att han vill spela i en toppkedja och med en center som kan servera honom puckar som han kan skjuta i mål.

Värt att notera: alltid när Laine spelat med en spelskapande och passningsglad center har han gjort mål på löpande band. Alltid.

Tortosaurus Rex

Av alla NHL:s lag var Columbus Blue Jackets under coachen John Tortorellas kommando antagligen bland de fem mest opassande omgivningarna för Patrik Laine. Columbus finska GM Jarmo Kekäläinen hade ändå fått för sig att det skulle gå bra.

Kekäläinen förkunnade – och gör det fortfarande i dag – att han vet exakt vad man kan vänta sig av Laine. Han trodde sig också veta hur Tortorella agerar och hur han coachar en kille som aldrig någonsin kommer att bli en tvåvägsjobbare. Aldrig.

Vågar mig här på ett helgerån till påstående: Kekäläinen var varken riktigt insatt i vilken spelare Laine är, eller hur mycket han kunde lita på Tortorellas lojalitet mot sin GM.

Det gick nämligen helt åt skogen mellan den hetlevrade ”my way or the highway”-coachen och spelaren som till punkt och pricka vet att hans NHL-karriär är helt beroende av hur många gånger per säsong han tänder röda lampan.

Bildtext John Tortorella lämnade Columbus efter Patrik Laines första säsong i klubben. Bild: Jason Mowry/Icon Sportswire/All Over Press

För den som nu vrider på sig och tycker Laine inte hade/har råd till att tänka så: trots alla svåra perioder finns det bara fyra ytterforwardar i NHL som skjutit fler mål än Laine sedan han kom till ligan – Ovetjkin, David Pastrnak, Brad Marchand och Patrik Kane.

Tänk en stund på centrarna som killarna framför Laine har fått njuta av. Kane har dessutom ett lägre målsnitt per match under perioden än vad Laine har: 0,40 för Kane – 0,43 för Laine.

Laine fick nöta bänk i Tortorellas lag, placerades emellanåt utanför den spelande uppställningen, fick inte spela powerplay och hittade sig till och med i fjärde kedjan.

Alltså en kille som bevisligen hörde till ligans mest potentiella målskyttar och samtidigt antagligen till de absolut sämsta backcheckarna.

Som tur är John Tortorella inte längre kvar i Columbus. Han lyckades inte göra Patrik Laine på minsta lilla sätt till en bättre ishockeyspelare. Det han "lyckades" med var att äta upp målskyttens spelglädje och åtminstone delar av självförtroendet.

Paul Maurice

Fortsätter spola bandet tillbaka – till Winnipeg. Också före detta Jets-coachen Paul Maurice hör till den generationen tränare som inte riktigt förstår sig på unga kaxiga killar med en så stark uppsida att de inte egentligen behöver visa ödmjukhet och ta ett steg i sänder.

Problemet blir speciellt stort när det är fråga om en europeisk spelare, som inte alls är bra på att spela defensiv hockey – och som inte kommer från Ryssland. Ryska virtuoser har en stark egen status och så länge de gör poäng är allt frid och fröjd.

Patrik Laine kom till Winnipeg från Finland som en fysiskt mycket halvfärdig tonåring och gjorde sitt första hattrick redan under de första veckorna av sin NHL-karriär. Som de flesta vet fortsatte han i samma stil och sköt 80 mål i sina första 155 NHL-matcher.

Ändå var Maurice inte i något skede nöjd med Laine som helhet och var ovillig att ge finländaren en gjuten roll i laget. Och speciellt inte med lagets ledarhundar, kaptenen Blake Wheeler och förstacentern Mark Scheifele.

Bara när Scheifele var skadad spelade Laine en längre period tillsammans med Wheeler som då tog över centerrollen. Annars var det mest i powerplay som han var ordinarie med Wheeler och Scheifele.

Bildtext Nikolaj Ehlers, Patrik Laine och Mark Scheifele på avbytarbänken säsongen 2016–17. Bild: Terrence Lee/Icon Sportswire/All Over Press

Allt såg ut att förändras när Winnipeg trejdade in erfarna playmakercentern Paul Stastny vintern 2018. Laine och Stastny spelade tillammans i 19 grundseriematcher och 17 playoffmatcher med en fantastisk kemi.

Tyvärr åkte Stastny iväg till Vegas efter säsongen och Laine var tillbaka som "målskytten utan center". Så fortsatte det ända tills han hittade sig själv på flyget till Columbus.

Allting har såklart mer än en sida, men jag vågar nästan slå vad om att ingen så giftig målskytt någonsin behandlats på samma sätt. Hävdar också att motsvarande aldrig skulle ha hänt Patrick Laine från Ontario.

Skriver jag i nattmössan? Bedöm själv: här är spelarna som gjorde fler mål än Laine mellan att säsongen 2016 började och Patrik Laine spelade sin sista match för Jets – Aleksandr Ovetjkin, Auston Matthews, David Pastrnak, Nikita Kutjerov, Connor McDavid, Leon Draisaitl, John Tavares.

Om man kollar på ytterforwardarna i den gruppen (Ovetjkin, Pastrnak, Kutjerov) är det inte precis killar som drillas i att blockera skott.

Laines öde i Winnipeg blev antagligen det att laget på riktigt leds av Wheeler och Scheifele och det är herrar med ömma tår. Till slut fick också Paul Maurice nog och hoppade av som coach – mitt under säsongen som nu pågår. Sånt händer bara inte.

Laine lämnade Jets med målsaldot 140 mål på 306 grundseriematcher. Det ger ett snitt på 0,46 mål/match. Då hade han fortfarande inte fyllt 23 år.

Var finns Laine när 21 mars är förbi?

Tillbaka till nutiden. Laine har hittat målformen igen, hans ettåriga kontrakt på 7,5 miljoner dollar går ut efter säsongen. Då är han en begränsad fri agent med en säsong kvar innan den totala friheten.

Lägg till att Columbus fortfarande inte ser ut som ett lag där Laine hör hemma. Samtidigt närmar sig slutspelet och ett antal lag med realistiska möjligheter att vinna Stanley Cup skulle vara i behov av en (till) beprövad målskytt. Den sista biten i pusslet.

Dessa lag har dessutom en riktigt bra första och andra center. Och trots att spelet nu flyter i Columbus, är Laine kanske ändå inte speciellt pigg på att skriva på för Columbus. Fast vem vet – kanske Blue Jackets efter allt som hänt blir Laines "Happy place"?

Trejddeadline är den 21 mars: intressanta veckor på gång för såväl Patrik Laine som Jarmo Kekäläinen.

