Byföreningar premieras i Raseborg - pris också till biografer, fiskvägar, fotbollsspelare och orienterare

Bromarv byaråd är årets raseborgare 2021, Pojo kyrkoby byförening får Raseborgs ungdomspris och idrottspriset delas av orienterare Sara Lindholm och fotbollsspelare Benjamin Källman.

De två biografer som finns i Raseborg får dela på stadens kulturpris och miljöpriset går till projektet Laxfiskarna till Svartån.

Alla vinnare till Raseborgs olika pris är utsedda och vinnarna premierades på fredag (18.2) i en ceremoni som sändes på Raseborgs stads Facebooksida. Här nedan kommer en närmare presentation av pristagarna och prismotiveringarna.

Årets raseborgare: Bromarv byaråd

Årets raseborgare har också i år valts genom en öppen omröstning som samlade över 600 röster. Bland tre kandidater fick byarådet cirka 37 procent av rösterna, vilket tyder på en ganska jämn omröstning. Bromarv byaråd nominerades för sitt aktiva arbete för hembyn. Bromarv har utvecklats under de senaste åren märkbart och har ett aktivt och mångsidigt föreningsliv.

Bromarv valdes också till årets nyländska by 2022 och deltar i den riksomfattande finalen om årets by. Valet till årets nyländska by gjordes av föreningen Nylands byar.

I samma tävling (Årets nyländska by) fick Pojo kyrkoby byförening ett hedersomnämnande och får nu också ett pris av ungdomsfullmäktige i Raseborg.

Yle Västnyland har besökt båda byarna och pratat engaemang och byanda med både Bromarv byaråd och Pojo kyrkoby byförening.

Raseborgs ungdomspris: Pojo kyrkoby byförening

Pojo kyrkoby byförening, som år firar tio år, får pris för föreningens arbete för ungdomar.

Föreningen håller frivilligt stadens ungdomsgård i Pojo öppen på fredagar.

Pojo kyrkoby byförening är också en viktig aktör i byggandet av Pojo skejtpark och står bland annat för drygt en tredjedel av finansieringen. Föreningen har också gjort en frisbeegolfbana med juniorbanor i Gumnäs.

Raseborgs ungdomsfullmäktige anser att Pojo kyrkoby byförening har gjort mycket bra saker för ungdomarna i Pojo och Raseborg och att föreningen lyssnar och inkluderar ungdomar i sin verksamhet.

Årets kulturpris: Bio Forum och Bio Pallas

Raseborgs kultur- och fritidsnämnd har valt att årets kulturpris går till stadens två biografer.

I prismotiveringen sägs att både Bio Forum i Ekenäs och Bio Pallas i Karis har hållit sina dörrar öppna så gott som hela året trots coronaläget då man under långa perioder har kunnat ta in endast sex personer.

Bildtext Bio Forum har drivits av familjen Halonen i tre generationer och många decennier. Nu är det Jukka Halonen som driver biografen i Ekenäs. Bild: Yle / Tiina Grönroos

Biograferna har erbjudit stadens invånare och också biobesökare som kommit resande ända från Helsingfors, möjligheter att njuta av filmkonst genom att hålla bioutbudet aktuellt och mångsidigt.

Ytterligare prismotiveringar är att film också är ett utmärkt redskap för förebyggande mentalvårdsarbete under svåra tider.

Årets idrottspris: Benjamin Källman och Sara Lindholm

Raseborgs kultur- och fritidsnämnd har också fått utse årets pristagare till idrottspriset 2021. Utmärkelsen går till fotbollsspelare Benjamin Källman och orienterare Sara Lindholm.

Källman vann Fotbollsligans skytteliga med 14 mål säsongen 2021, vilket är en enastående prestation. Källman, född och uppvuxen i Raseborg, är fostrad i Ekenäs IF och spelar nu för FC Inter i Åbo. Bollförbundet och Veikkausligan utsåg Källman till årets spelare (U21) år 2020.

Källman har också spelat internationella matcher i Finlands herrlandslag.

Bildtext Benjamin Källman är bra på både handboll och fotboll, men fotboll är den idrottsgren som han prioriterar högst i nuläget. Bild: All Over Press

Sara Lindholm (före detta Forsström) är en framgångsrik orienterare sedan juniortiden och hon gjorde en högklassig insats i FM-tävlingarna i klassen damer 40 genom att vinna FM-guld i orientering i tre individuella grenar. Lindholm bor numera i Esbo, men tävlar fortfarande för sin hemmaförening OK Raseborg.

Bildtext Sara Lindholm är inte den som i första taget tappar bort sig i skogen. Medaljskåpet har fått en rejäl påfyllning av mestadels guldmedaljer under de senaste åren. Bild: Patric Westerlund / Yle

Årets miljöpris: Projekt Laxfiskarna till Svartån

Årets miljöpris går till föreningen Västra Nylands vatten och miljö för projektet som är avgörande för att man ska kunna återställa återställa fiskstammarna i Svartån.

Bild: Yle/Cecilia Juuti

I Laxfiskarna till Svartån – vattendragsvisionen 2021 har föreningen lyft fram åtgärder, som man borde vidta inom Svartåns tillrinningsområde. Arbetet med att genomföra vattendragsvisionen leds av en styrgrupp som består av finansiärerna samt områdets vattendragssakkunniga. Arbetet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö.

Det är Raseborgs stadsutvecklingssektion som utsåg vinnaren i miljöpriset 2021.