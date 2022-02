Stormen Nora härjar i Danmark och södra Sverige

Stormen Eunice bytte namn till Nora när den i går kväll drog in över södra Skandivaien. I södra Danmark har Nora vält träd och höjt vattenståndet. Även i Sverige har stormen varit våldsam.

Stormen Nora har pågått sedan i går kväll i Danmark och på ön Rømø mättes en medelhastighet på 28,1 meter per sekund, vilket gör stormen till den kraftigaste i Danmark på fem år.



Den högsta vindstyrkan uppmättes i staden Gedser. Där hade vinden en hastighet på 37,4 meter per sekund, vilket innebär orkanstyrka.

På många håll har träd som fallit på vägarna lett till trafikolyckor eller stopp i trafiken. På grund av stormen har också tågtrafiken varit avbruten fram tills klockan 13 idag.

På ön Rømø var myndigheterna också tvungna att evakuera sommargäster på grund av höjda vattennivåer och risk för översvämning.

Men enligt Danmarks radios meteorolog Anders Brandt håller stormen på att avta i Danmark och den rör sig nu söderut.

– Men där handlar det fortsättningsvis om hård vind och vindbyar av stormstyrka.

Även södra Sverige är drabbat

Också i Sverige har stormen Nora dragit fram i de södra delarna av landet och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SMHI har utfärdat varningar för hård vind och stormbyar under lördagen.

Till tidningen Expressen säger Per Holmberg, meteorolog på väderinstitutet Storm, att de hårdaste vindhastigheterna uppmätts i Skåne.

– I Falsterbo har man uppmätt 29 m/s i stormbyarna.

De hårda vindarna, snöfallet och halkan har lett till en rad trafikolyckor i Sverige och tågtrafik har ställts in.

Stormen Nora väntas ändå lämna Sverige under lördagen. Men redan under natten till måndag väntas nya, hårda vindar dra in över södra Sverige och det finns risk för stormbyar.

– Vindbyarna kan ha en styrka på över 24 m/s, säger Holmberg.

Noras föregångare Eunice ledde till förödelse i Storbritannien, Belgien, Nederländerna och på Irland. Enligt nyhetsbyrån AFP krävde stormen 13 dödsoffer.

Källor: Expressen, DR