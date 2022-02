Egna målvakten berättade för Valtteri Viljanen hur man ska slå en straff – varianten säkrade två poäng för Vasa Sport

Vasa Sport har hämtat sig från smittospridningen i truppen. Första matchen på två veckor slutade i seger över Pelicans tack vare Valtteri Viljanens säkra straff.

Innan coronan hittade in sig i Vasalagets omklädningsrum var man inne i en fem matcher lång poängsvit. Uddamålsmatcher har blivit lagets signum på sistone och samma trend fortsatte på lördagen i Lahtis.

Elias Vilen förde hemmalaget Pelicans i ledning i den första perioden, men det kom att bli enda gången som Lahtislaget fick pucken in bakom Rasmus Reijola.

Sports kvittering kom i den tredje perioden genom svensken Sebastian Stålberg, efter att Valtteri Viljanen kuskat in pucken i zon.

Matchen gick ända till straffar, och där var det Reijola och Viljanen som fixade bortasegern. Backen Viljanen blev straffläggningens enda målskytt, med ett skott under nygamla Pelicanskeepern Patrik Bartosaks stöthandske.

Skottet var något som just Reijola uppmanat Viljanen till.

– Det är en variant som Reijola tipsade om i fjol. Som en högerfattad skytt har jag ofta bra vinkel att skuta under stöthandsken, påpekade Viljanen för C More.

Också TPS tog en tvåpoängare på lördagskvällen tack vare straffar. Jonne Tammela var den enda som fick in sitt försök i 2–1-segern över HPK.

TPS ligger på sjätteplats i FM-ligan. Vasa Sport har en bra bit till slutspelsplats och hittas som tolfte lag i tabellen.