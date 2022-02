Credit Suisse tillbakavisar beskyllningar efter massiv dataläcka

Schweiz näst största bank Credit Suisse höll under flera årtionden brottsliga pengar till ett värde av tiotals miljarder euro på tusentals bankkonton, att döma av en granskning av en massiv dataläcka.

Granskningen av läckan visar att banken struntade i internationella bankregler genom att förvara pengar kopplade till brott och korruption.

Bland bankens kunder fanns enligt granskningen korrupta envåldshärskare, misstänkta krigsförbrytare, människohandlare, knarklangare och andra brottslingar.

Utredningen av läckan har koordinerats av ett samarbetsprojekt mellan 47 nyhetsorganisationer inklusive Le Monde, The Guardian, The New York Times och Africa Uncensored i Kenya. Projektet riktar in sig på organiserad brottslighet och korruption.

Uppgifterna läcktes ursprungligen anonymt till den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung.

Banken har i ett uttalande tillbakavisat beskyllningarna och antydningarna och hänvisar till att många av fallen är historiska i och med att läckan gäller uppgifter om 18 000 bankkonton mellan 1940-talet och 2010-talet.

Credit Suisse säger att 90 procent av kontona var stängda eller höll på att stängas redan innan medier kontaktade banken om uppgifterna.

Enligt tidningen Le Monde fanns det pengar till ett värde av över 88 miljarder euro på kontona.

Bara en procent av kontona tillhörde kunder baserade i Västeuropa. De flesta fallen handlar om länder i Afrika, Mellanöstern, Asien och Sydamerika.

Källor: AFP, Reuters, AP