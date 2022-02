Analys: Euphoria förtjänar sin plats som sin generations stora serie

Sex, droger och en drömlik estetik; Euphoria lyckas med det som är kärnan i en bra ungdomsserie – och om 15 år är det serien som dagens tonåringar kommer att se om och om igen.

Kameran glider i slowmotion efter en blond kvinna som kliver in på en stripklubb, till tonerna av Billy Swans Don’t Be Cruel. Bilden panorerar över nakna kvinnor på klubbens scen, vidare genom backstagens mjuka tjatter och de blådunkelt belysta bakrummen där män erbjuds lapdance i det privata, och ända in till klubbägarens kontor. Hon lyfter pistolen och skjuter klubbägaren i benet, mitt i en akt av oralsex – och så är andra säsongen av Euphoria igång.

Scenen utspelar sig i droghandlaren Fezcos (Angus Cloud) barndom, och kvinnan är hans mormor. Klubbägaren, mannen som får skottet i benet, är Fezcos pappa som av allt att döma är våldsam mot sitt barn, för från och med den dagen bor Fezco hos sin mormor. Samtidigt dras han in i hennes droghandel, för “polisen kommer inte att visitera en 10-åring”.

Det är en mörk skildring av ett barns uppväxt i kriminalitet, präglad av hopplöshet – och går helt hand i hand med tonen och greppet i serien i stort.

Bildtext Fezco (Angus Cloud) och Lexi (Maude Apatow) på nyårsfest i andra säsongens första avsnitt. Den andra säsongen riktar ljuset mot detta otippade par. Bild: HBO

Hjärtesorg och oxycontin

På många sätt är Euphoria en ungdomsserie med klassiskt tema: vänskap, förälskelser, sex och festande. Det handlar om sociala roller i skolans korridorer, konflikter över pojkvänner och expojkvänner, om att hitta sig själv och sin plats i relationen till omgivningen, om tillvaron på tröskeln till vuxenlivet. Du vet, det där som kändes som liv och död då, men som i den vuxna tillbakablicken reduceras till tonårsbekymmer.

Men serien bär också på ett större mörker än många andra serier i genren: här skildras psykisk sjukdom, droger och den tunga kriminaliteten – i synnerhet hos huvudkaraktären och berättaren Rue Bennett (Zendaya), som 17 år gammal redan har hunnit vara ett varv på avgiftning, utan avsikt att faktiskt sluta bruka. Vuxenvärlden består av individer som ser ner på och utnyttjar den unga generationen.

Bildtext Rue (Zendaya) förlorar droger hon gömt i hemmet, och får ett vredesutbrott som går ut över familjen. Bild: HBO

Euphoria har anklagats för att romantisera drogbruk, men romantiken är långt borta i scener där Rue nästan kvävs i sina egna spyor, nästan får hjärtstillestånd eller i sin abstinens slår sönder hela hemmet och hotar sin familj med våld. Genom båda säsonger gör Rue halvhjärtade försök att förbli nykter, än för vännen och förälskelsen Jules (Hunter Schafer), än för sin familj – men aldrig för sig själv. Hon har helt enkelt tappat hoppet.

Euphoria lyckas med det som är kärnan i en bra ungdomsserie

Här skiljer sig Euphoria från andra ungdomsserier som haft stort genomslag de senaste åren – brittiska Sex Education och norska Skam, till exempel, som med ett mycket lättare och mera realistiskt grepp skildrar ungas vardag och utmaningar.

De tunga ämnena skulle kunna riskera att reducera de "vanliga" tonårsbekymren till småsaker, men Euphoria lyckas med det som är kärnan i en bra ungdomsserie: att behandla ämnen som hjärtesorg och vänskapsgnabb med samma allvar och respekt för de unga karaktärernas känslor som ämnen som uppfattas som betydligt tyngre.

Glitter och drömlik estetik

Om man ska jämföra Euphoria med någon annan ungdomsserie skulle det nog vara Skins, som sändes mellan åren 2007 och 2013. Likt Euphoria varvar Skins tonårsbekymren med tyngre tematik som drogmissbruk, sexuellt våld och psykisk sjukdom.

Det var millenniegenerationens skandalserie som i vuxenvärlden väckte anstöt med sin explicita skildring av sexualitet, narkotikabruk och ett ungdomsspråk som uppfattades som fult, men som talade till tidens jämnåriga på ett sätt som tidigare ungdomsserier som till exempel Gossip Girl inte lyckades med.

Sådana serier var ouppnåelig fantasi, medan Skins gav röster och ansikten åt ett mera realistiskt tonårsliv, ett som vi kunde känna igen oss i – även om serien lekte mycket med överdrifter och karikatyrer, inte minst när det gällde seriens vuxna karaktärer som fick bära antagonistrollen.

Bildtext I andra säsongens sjunde avsnitt blandas en teaterföreställning ihop med seriens händelseförlopp. Det är svårt att avgöra vad som är vad i Lexis autofiktiva pjäs, som parodierar vännerna och samtidigt blir en metakommentar till serien i stort. Bild: HBO

Också Euphoria har en glimt i ögat, men den är mera subtil och tar sig snarare uttryck i berättarrösten Rues sarkastiska kommentarer till händelseförloppet och i seriens visuella stilgrepp: långsamma panoreringar som varvas med snabba kamerasvep och montage i ständigt stigande tempo som på sina ställen ger ett hetsigt och lite humoristiskt intryck.

Estetiken ligger högt på listan över faktorer som bidragit till seriens popularitet. Skaparna har satsat på ett filmiskt bildspråk och en genomtänkt kombination av kameravinklar och ljussättning som med all tydlighet understryker att Euphoria inte ens försöker framstå som realistisk.

Färgpaletten går i juveltoner och dimmigt blå, med starka ljuskontraster och glitter. Den sammanlagda effekten blir som ur ett rökigt, berusat minne från gårdagskvällen på nattklubbens dansgolv.

Bildtext Jules (Hunter Schafer). Bild: HBO / Eddy Chen

Filmfotografen Marcell Rév, som står för 10 av seriens avsnitt – inklusive de två specialavsnitten som sändes mellan säsongerna – har i intervjuer berättat att målet var att skildra händelseförloppet med de ungas känslor som visuellt filter: serien ska se ut som hur tonåringar föreställer sig att livet är, snarare än en realistisk skildring. Rév kallar det emotionell realism – och allt från ljussättning till kamerans rörelser utgår från den enskilda scenens primära känsla.

Det här är Gen Z:s serie

I recensioner och presentationer av Euphoria står det ibland att läsa att det här är en serie för en lite äldre målgrupp än de ungdomar som skådespelarna – av vilka nästan alla är en bra bit över 20 – gestaltar.

För den som följer plattformar som TikTok står det ändå alldeles klart att Gen Z har tagit till sig serien med öppna armar och gjort den till sin. För varje nytt avsnitt som släppts uppstår en ny våg av innehåll på plattformen, allt från åsikter kring vem som har mera rätt i bråket över Nate – Maddy eller Cassie? – till sketcher och instruktionsvideor för hur man sminkar sig eller klär sig som stjärnorna i serien.

Bildtext Maddie (Alexa Demie) är en av seriens stilikoner vars kläder och smink lever vidare i sociala medier. Bild: HBO

Om 15 år kommer dagens tonåringar att gräva fram Euphoria för att vältra sig i nostalgin – lite som Skins-generationen gör i dag.

Det sista avsnittet av andra säsongen publicerades på HBO Max i dag, den 28.2.2022. HBO har bekräftat att Euphoria får en tredje säsong.