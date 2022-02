Bokrecension: Gratis chips åt folket! Rosanna Fellman skriver om en president utan skam i kroppen

För tre år sedan debuterade estradpoeten Rosanna Fellman med den hyllade diktsamlingen "Strömsöborna", i dag ger hon ut det satiriska diktverket "Republikens President-Tasavallan Presidentti".

Vad tänker Republikens President på där hon sitter uppflugen på häststatyn (en bronsavgjutning av Mannerheims häst Käthy) och ser sin egen spegelbild i fönsterglaset?

Det är dagen efter självständighetsfesten och Republikens President har nyss hållit ett tal till folket där hon försökt lugna stämningarna efter olika protester och demonstrationer från såväl Väinämöisen pojat och Suomen itsenäiset rajasoturit som Kallion lapset.

Likt en romersk härförare utlovar hon chips och skådespel åt folket för att hålla dem lugna och nöjda och inte sprida oro och dålig stämning på gatorna.

Republikens President vill garantera landets säkerhet och enhet genom att dela ut gratis chips till alla medborgare – äkta finska lantchips med smak av gräddfil och strömming tillverkade av ett företag som sedan många år tillbaka sponsorerar Republikens President.

Livet som en åtta

För tre år sedan debuterade Rosanna Fellman med diktsamlingen Strömsöborna där Fellman tecknade en bild av ett Finland där samhällsbärande strukturer krackelerar, övergrepp tystas ner, folk som känner sig förfördelade söker sig till extrema rörelser och människor som inte anses passa in i en viss form/norm känner ett stort utanförskap.

I Republikens President-Tasavallan Presidentti har Rosanna Fellman bytt perspektiv – från pöbelns koja till presidentens slott, från maktlöshet till maktfullkomlighet.

Men livet på den politiska parnassen är inte alltid en dans på rosor – för Republikens President innebär livet på Talludden ett ensamt och ensidigt liv. Dagarna fylls av möten och förberedelser för möten, tal och intervjuer, olika representationsbesök och diverse formaliteter. Och en hel mängd kaffe.

Mycket tid går åt till logistik och att förflytta sig från en plats till en annan – både konkret och mentalt:

”Evighet

Jobba äta jobba

Representera äta representera

Vinka sova vinka

Skriva under läsa skriva under

Hålla tal sitta i taxi hålla tal

Lyssna möte lyssna

Jobba äta jobba

Förr for ettans spårvagn

runt i en åtta den med”

Ingen skam i kroppen

I Presidentens liv finns knappt om tid och plats för gamla vänner eller för den närmaste familjen.

Och det är svårt att hålla nyfikna fotografer och journalister på armlängds avstånd när en nära anhörig dör eller när man festar loss på en karaokebar under nattens sena timmar. Svårt att polera ens image efter olika kriser och katastrofer, oförsiktiga uttalanden och förflugna försägelser.

I Rosanna Fellmans porträtt av Republikens President träder en målmedveten kvinna fram – en kvinna som i mer än två decennier vandrat runt i maktens korridorer.

Men: har Republikens President lyckats skapa sig en framgångsrik politisk karriär på egna meriter, eller är hon en ”bananskalspresident” som hennes politiska motståndare inom den Reformerade Vänstern låter förstå?

I en intervju som Republikens President ger inför sitt fjärde år i ämbetet låter det bland annat så här:

”Hela min karriär baserar / sig på att / ta det som gynnar en mest / skriker / det kanske ses som / professionalism / Att ljuga / Att stå med produkter / Att armbåga / sig fram / med sponsorerna / på axeln (---)

Jag har visat att det är möjligt att bli framgångsrik / Jag har visat hur man kan bli det man strävar efter / visat på offentlig privatisering i det privata offentliga / visat på att jaget går framom alltet (---)

Ska man skämmas över framgång / Eller skämmas över hur man uppnått framgång / jag väljer att / inte / skämmas (---)”

I stunder av trötthet kan man dock se hur den skamlösa ytan krackelerar och en viss oro och osäkerhet smyger sig på. Men obekväma tankar, minnen och känslor kan man schemalägga och senarelägga genom att arbeta för sin höga lön.

Bild: Förlaget M

Svidande satir på tre språk

Republikens President-Tasavallan Presidentti är en svidande satirisk och samhällskritisk skrift som lyfter fram frågor om såväl allmännytta versus egennytta som privatiseringen av den offentliga sektorn och inte minst ränkspel, lobbying, sponsorering och ekonomisk påverkan inom politiken idag.

Rosanna Fellman är rapp, raljant och respektlös – såväl i sitt sätt att skildra Republikens President och hennes närmaste stab, som i det språkliga uttrycket.

I efterordet tackar författaren bland annat det finska språket för att alltid finnas där – även om det inte alltid är så välkommet – och det svenska språket ”för att jag får förstöra dig”.

Republikens President-Tasavallan presidentti är en flerspråkig diktsamling som hejvilt växlar mellan svenska, finska och engelska beroende på vem som talar och vem som tilltalas.

Blandspråket löper för det mesta smidigt – det kan hetta till och skapa såväl friktion som muntration när de olika språkliga nivåerna och stilarna skaver mot varandra.

Republikens President befinner sig såväl i ett språkligt gränsland som i ett geopolitiskt korsdrag, och även om dikterna i samlingen givetvis är skrivna innan kriget i Ukraina bröt ut är det svårt att läsa vissa dikter om möten, förhandlingar och undertecknande av import-export-avtal med grannen i öst utan att tänka på det som skett i Europa under senare tid.

"Greetings,

this is translator for big and great Neighbor

Stirrar rakt ut på den asfalterade vägen

mitt i promenaden

ur telefonen

Yes

Yes

No

No?

Yes

Is it so?

Yes

Yes,

I understand

Hörs ett klick

This is the best for us

det är grannen i egen person

We hope best for you

до свида́ния"