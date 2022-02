Väntsalen på tågstationen i Karis kan öppna – ny modell löser problemen

Väntsalen på stationen i Karis kan öppna igen. Raseborgs stad föreslås trots allt gå in med ett hyresbidrag.

Ännu för några veckor sedan sa staden nej när de nya ägarna av stationsbyggnaden, handbollsbröderna Nico och Andreas Rönnberg, önskade staden som hyresgäst i salen. Men nu har de kommit på en annan lösning.

Det Rönnbergska ägarföretaget A/N Invest har nu varit i kontakt med VR som kunde hyra in sig i väntsalen precis som tidigare, under den tid när Senatstationfastigheter ägde stationshuset i Karis.

Enligt planen nu blir VR hyresgäst i salen, men husets ägare sköter öppnandet av salen, städningen och övervakningen.

"1 600 euro räcker inte"

I förslaget som stadsstyrelsen i Raseborg behandlar på måndag (28.2) står det att hyressumman VR betalar blir den samma som tidigare, 1 600 euro i månaden. Men det täcker enligt Nico och Andreas Rönnberg inte alla kostnader.

“VR har ännu inte meddelat officiellt att man är villig att börja hyra väntsalen men muntligen meddelat att det är sannolikt. Eftersom kostnaderna överstiger det eventuella hyreskontraktet med VR har ägarna kontaktat staden och anhållit om ett månatligt bidrag på 400 euro för att täcka kostnaderna”, står det i förslaget.

Rönnbergs önskar också att staden sköter plogningen av parkeringen ovanför stationsbyggnaden och innergården, “vilket skulle kunna göras på samma gång som cykel- och gångleden uppför backen till Kilavägen. I gengäld skulle parkeringen vara tillgänglig för invånarna men så att parkeringstiden är maximum 12 timmar för att hindra att parkering utnyttjas permanent”.

“Att ha en väntsal för resenärer som är pendlare eller tillfälliga resenärer ökar trivseln och attraktionskraften att resa med tåg. Den bör vara öppen under den tid som tågen går och kunna användas tryggt. Detta förbinder sig ägarna till.”

Förslag: Tacka ja till hyra och plogning

Stadsstyrelsen föreslås tacka ja till förslaget att bidra med 400 euro per månad samt sköta plogningen.

Väntsalen vid Karis järnvägsstation har varit stängd sedan oktober. Efter det har det inte funnits möjlighet att komma in i värmen medan man väntar på tåg eller besöka toaletter på resecentrumsområdet.

Orsaken till stängningen var vandalism och ofog i salen. Då salen stängdes ägdes stationen av företaget Senatstationfastigheter och väntsalen hyrdes av VR.