Finsk-ukrainska Tim But tjänstgör vid Nylands brigad och känner oro för sin farmor i krigshärjade Ukraina: "Jag tänkte aldrig att det här skulle hända oss"

Finsk-ukrainska Tim But har bott så gott som hela sitt liv i Ukraina. I januari ryckte han in vid Nylands brigad i Dragsvik. Och på torsdagen vaknade han upp till en ny dag fylld av hemska nyheter från hemlandet.

Ryssland hade anfallit och börjat ett krig mot hans hemland.

– Man räknar ju inte med att då man vaknar på morgonen ser man att det har börjat ett krig i ens hemland. Speciellt på torsdagsmorgonen (24.2) var jag väldigt upprörd.

Det första Tim But då gjorde var att han ringde upp alla sina släktingar och vänner i Ukraina.

– Jag ville kolla att alla är okej. Efter det har jag nog lugnat ner mig, säger han då Yle Västnyland pratar med honom på fredag kväll (25.2).

Orolig över läget i Ukraina

Han säger att han inte längre känner direkt panik.

– Visst är jag orolig för familjen och vännerna som är i Ukraina. Jag är också orolig över hela det här läget.

Tim But är född i Finland. Han är inte ukrainsk medborgare fast han bott så gott som hela sitt liv i landet. Tims lillebror Milan är född i Ukraina och är finsk medborgare via mamman Malin Ahlbäck. Pappan Sergiy But är ukrainare. Familjen är bosatt i Kiev.

– På något konstigt sätt är han också ukrainsk medborgare, fast jag inte är det. Det lär inte vara möjligt att ha dubbelt medborgarskap i Ukraina, säger Tim But.

Han säger att han inte trodde att det kunde bli krig i Ukraina.

– Visst har det varit problem med Ryssland, men jag tänkte ändå aldrig att det här skulle hända oss.

För tillfället är Tim Buts föräldrar och lillebror i Egypten och de kan inte åka tillbaka till Ukraina. De ska kanske komma till Finland.

Jag hoppas nog att de reser hit ― Tim But om sin familj som är i Egypten

– De är där nu och försöker ta det lugnt trots läget. Det som är bra är att också en del av mina andra släktingar, till exempel mina kusiner, också är där.

– Just nu är det lite oklart hur de ska göra. De åkte till Egypten med en researrangör, så nu funderar de om de ska köpa flygbiljetter eller om resebyrån kan ordna det.

Bildtext Tim But (till höger) på en cykelutflykt med familjen, mamma Malin, pappa Sergiy och lillebror Milan. Bild: Privat

Tim Butt säger att det känns väldigt bra att familjen är i säkerhet i Egypten just nu.

– Jag hoppas nog att de reser hit. Jag tycker inte de ska åka tillbaka till Ukraina.

– Majoriteten av min familj är i trygghet i Egypten och jag tror att resten av mina släktingar också är ganska trygga just nu, säger han och berättar att hans farmor fortsättningsvis är kvar i Ukraina.

Orolig över farmor i Ukraina

Hans farmor bor strax utanför Kiev.

– Hon verkar nog vara okej, men jag är förstås orolig över henne.

Han berättar att många av hans tidigare skolkamrater för tillfället är utomlands.

– Det har varit lov från skolorna och många har rest bort på grund av det oroliga läget i Ukraina.

– De pojkar som är i min ålder är jag orolig för. Det är ganska skrämmande för de kan ju inte ta sig ur landet fast de skulle vilja göra det, säger han.

Ukraina har förbjudit alla män i åldern 18–60 år att lämna landet. Männen behövs i kampen mot de ryska ockupanterna.

Jag har känt lite hemlängtan och hade faktiskt tänkt åka hem till Ukraina på permission ― Tim But

Familjen Buts hem ligger en bit från Kievs centrum. Lägenheten står tom nu och Tim But säger att det känns ganska hemskt att veta att familjen inte kommer att återvända dit i första taget.

– Jag har känt lite hemlängtan och hade faktiskt tänkt åka hem till Ukraina på permission om en vecka, men det blir nog ändringar i de planerna.

Han säger att det inte känns så bra då han inte kan hjälpa eller göra något för Ukraina eller ukrainarna.

– Jag skulle vilja hjälpa till på något sätt, hur jag kan göra det vet jag inte. Kanske bara vara där för familjen, funderar Tim But och säger att han gärna skulle hjälpa sin farmor med de dagliga sysslorna.

Han tror inte att han skulle kunna eller få strida mot de ryska trupperna i den ukrainska armén.

Strida för Ukraina?

På frågan om han skulle vilja strida i ukrainska arméns led mot ryssarna svarar han lite tvekande:

– Jag har funderat mycket på det. Jag tror att om jag skulle vara i Ukraina nu och skulle ha möjligheten att rycka in skulle jag tänka mera på det.

– Jag vet inte om jag skulle göra det, men tankarna går nog nu allt mer i den riktningen.

Han säger sig vara stolt över att vara åtminstone delvis ukrainare.

– Då jag ser hur människorna hjälper varandra känner jag stolthet.

Tim But upplever sin militärtjänstgöring vid Nylands brigad som viktig.

– Det känns nog så nu med tanke på situationen i Ukraina. Det är bra att jag är här och att jag kan skydda Finland om någonting skulle hända.

Bildtext Jägare Tim But. Bild: Privat

Han säger att beväringarna på brigaden pratar om kriget i Ukraina sinsemellan.

– Officiellt har det 'nnu inte pratats om kriget, säger han.

– Jag har pratat med militärpastorn om hur jag känner mig. Det hjälpte nog ganska mycket.

Jägare i Nylands brigad

Tim But ryckte in i armén i januari och är nu jägare vid Nylands brigad. Han kommer att mucka från det militära den 14.9. Vad han ska göra sedan är oklart.

– Jag vet inte alls vad jag ska göra. Jag har tänkt börja studera vid universitet, säger han och berättar att han ännu väntar på svar från finländska universitet.

– Jag har en plats i ett universitet i Amsterdam. Beroende på hurdant läget är, är det nog det jag skulle vilja göra.

Jag hatar ju den ryska staten ― Tim But

Han skulle också gärna åka tillbaka till Ukraina, men den eskalerande krigssituationen omöjliggör det.

– Jag vet inte heller vad jag skulle kunna göra där, funderar han.

Tim But har bott fem år i Ryssland. Han har svårt att beskriva sina känslor om Ryssland.

– Jag hatar ju den ryska staten. Jag har väldigt stor respekt för den delen av ryska befolkningen som gått ut på gatorna för att protestera och förstår att det som staten gör är fel.

– Det är ju den ryska staten som angripit Ukraina och det är ju ett enormt misstag.