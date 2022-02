Finländska sprintässen misslyckades i Lahtis – Jasmi Joensuu uppgiven efter nytt kvartsfinalsfiasko: "Den här tjejen unnas ju ingen tur"

Damer

1. Jonna Sundling SWE

2. Emma Ribom SWE +3,28

3. Maja Dahlqvist SWE +3,67

4. Jessie Diggins USA +3,93

5. Anamarija Lampic SLO +4,01

6. Natalija Nepriajeva RUS +4,69

...

23. Katri Lylynperä FIN

26. Jasmi Joensuu FIN

27. Krista Pärmäkoski FIN

29. Anni Alakoski FIN

43. Julia Häger FIN

Världscuptotalen, damer

1. Natalija Nepriajeva RUS 893

2. Jessie Diggins USA 684

3. Ebba Andersson SWE 648

4. Heidi Weng NOR 586

5. Maja Dahlqvist SWE 529

6. Krista Pärmäkoski FIN 520

7. Anamarija Lampic SLO 507

8. Frida Karlsson SWE 483

9. Kerttu Niskanen FIN 467

10. Tatjana Sorina RUS 463

...

18. Johanna Matintalo FIN 274

25. Anne Kyllönen FIN 171

Herrar

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR

2. Lucas Chanavat FRA +0,04

3. Sindre Bjørnestad Skar NOR +0,23

4. Håvard Solås Taugbøl NOR +0,58

5. Gleb Retivykh RUS +0,90

6. Qiang Wang CHN +7,77

...

16. Joni Mäki FIN

21. Lauri Vuorinen FIN

Världscupstotalen, herrar

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 1295

2. Alexander Bolsjunov RUS 833

3. Erik Valnes NOR 535

4. Iivo Niskanen FIN 485

5. Pål Golberg NOR 474

6. Ivan Jakimusjkin RUS 437

7. Denis Spitsov RUS 398

8. Richard Jouve FRA 385

9. Federico Pellegrino ITA 341

10. Alexej Tjervotkin RUS 337

...

35. Lauri Vuorinen FIN 114

41. Perttu Hyvärinen FIN 94

50. Joni Mäki FIN 65