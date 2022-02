Iivo Niskanen fortfarande herre på täppan på 15 klassiskt – avslöjar att han övervägde att skippa folkfesten, ångrar inte att han tänkte om

1. Iivo Niskanen FIN 33.06,5

2. Johannes Høsflot Klæbo NOR +17,6

3. William Poromaa SWE +18,0

4. Alexej Tjervotkin RUS +22,0

5. Alexander Bolsjunov RUS +24,4

6. Løwstrøm Nyenget NOR +34,9

7. Ilja Semikov RUS +46,1

8. Didrik Tønseth NOR +54,1

9. Harald Østberg Amundsen NOR +56,9

10. Ristomatti Hakola FIN +1.01,4

...

13. Perttu Hyvärinen FIN +1.05,8

22. Ville Ahonen FIN +1.42,5

27. Lauri Vuorinen FIN +1.54,6

28. Markus Vuorela FIN +1.55,5

Världscupstotalen:

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 1375

2. Alexander Bolsjunov RUS 878

3. Iivo Niskanen FIN 585

4. Erik Valnes NOR 559

5. Pål Golberg NOR 489

6. Ivan Jakimusjkin RUS 459

7. Denis Spitsov RUS 405

8. Richard Jouve FRA 398

9. Alexej Tjervotkin RUS 337

10. Harald Østberg Amundsen NOR 361

...

34. Lauri Vuorinen FIN 118

36. Perttu Hyvärinen FIN 114

Distanscupen:

1. Alexander Bolsjunov RUS 413

2. Johannes Høsflot Klæbo NOR 413

3. Iivo Niskanen FIN 334

4. Alexej Tjervotkin RUS 307

5. Ivan Jakimusjkin RUS 270