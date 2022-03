Teater: En Werther av idag på Åbo Svenska Teater – tonåringen som kämpar med utanförskap och kärlekssorg får ett annat slut än 1774

I Goethes 250 år gamla klassiker dödar Werther sin kärlekssorg med en revolver. I versionen för dagens ungdomspublik är desperationen densamma, men kryddad med The Cure och ett alternativt slut.

Scenen är så gott som naken. En enkel skärm med utrymme för projiceringar och lite skuggspel delar utrymme med ett par skyltdockor, den ena i 1700-talskläder, den andra i postpunkutstyrsel.

Och så är det en ensam skådespelare, Ingemar Raukola i The Cure-t-skjorta. Med små medel spelar han fram pjäsfigurens medaktörer, en peruk eller en halsduk förvandlas smidigt till någon att samtala med.

Olycklig kärlek till tonerna av The Cure

Goethes klassiker Den unge Werthers lidanden är snart 250 år gammal (1774), ett verk där romantikens ideal är tydliga, detta med att sätta känslorna framför förnuftet.

Bildtext Goethes roman och Ingemar, fast här inte i den t-skjorta som används i föreställningen. Bild: ©Åbo Svenska Teater @Pette Rissanen

Goethe skrev en så kallad brevroman där den unge mannen Werther kommunicerar med vännen Wilhelm, bland annat om den omöjliga kärleken till Lotte som redan är förlovad. Werther sjunker småningom allt djupare ner i en depression och tar slutligen sitt liv, ett beslut som sägs ha lett till en självmordsvåg bland unga sorgtyngda män.

Den nu aktuella versionen skrevs för svenska Örebro teater och blev en succé i början av 2010-talet, om killen som blir olyckligt kär till tonerna av The Cures Boy’s Don’t Cry.

I Åbo handlar det om Ingemar som går i klass 8, tonåringen som känner sig vilse och ointressant och osynlig, som någon som lärarna aldrig kommer ihåg namnet på. Tills han blir kär i depprockaren Karin som bjuder med honom på en konsert.

Så måste han välja, depprock eller friidrottsträningar.

Bildtext Som riktig depprockare kan det behövas svart på munnen och svart runt ögonen. Bild: @Pette Rissanen Photography

Valet är enkelt, men så måste han spendera sommarlovet på landet långt borta från Karin, dessutom tillsammans med en bok som han tycker är urtråkig: Goethes Den unge Werthers lidanden. Snabbt hittar han ändå något gemensamt med denne Werther, och börjar jämföra sina egna plågor med en 250 år gammal romanfigur.

Sympatiskt utan att vara inställsamt

Trion bakom bearbetningen av Werther-historien har på ett fungerande sätt skrivit fram ett slags dubbelexponering av en klassisk berättelse. Ramen är ju densamma, både för Werther på 1770-talet och Ingemar på 1990-talet. Det handlar om att hantera ungdomskärlekens hopplöshet, om att skapa ett jag, om en tillvaro där man är uppfylld av sig själv lika mycket som av kärleken.

På Åbo Svenska Teater serveras vi en hel del The Cure, med Boy’s Don’t Cry och Pictures of You som nyckellåtar. Själv kan jag utan protester köpa den musikaliska ramen. The Cure är en självklar depprockram för en historia som utspelar sig på 1990-talet, men frågan är om det inte hade varit värt att försöka hitta en 2020-talsmotsvarighet som skulle betyda mer för dagens tonåringar?

Ingemar Raukola gör hur som helst sitt för att ge historien liv. Han kastar sig smärtfritt mellan 1700-tals-Werther med den tidsenliga blå kostymen och Ingemar i t-skjorta, fram till föreställningens sista fjärdedel då de två rollerna småningom allt mer smälter ihop till en och samma gestalt.

Bildtext Pjäsens Ingemar och Werther, i en och samma gestalt. Bild: ©Åbo Svenska Teater @Pette Rissanen

Det är snyggt gjort, liksom de gånger då rekvisitan inte agerar som planerat och skådespelar-Ingemar snabbt får det oplanerade att bli en del av berättelsen.

Jag gillar också föreställningens sympatiska ton, inbjudande utan att någonsin vara tillgjord, liksom ordlekarna och humorn som aldrig känns påklistrad.

Det svängiga grepp som Ingemar Raukola odlar fungerar också utmärkt, men det färgar av sig på desperationen som nu gestaltas med distans. Hopplösheten och den ultimata sorgen som är så centrala element både i Goethes verk och i Cures musik, blir något som beskrivs men inte riktigt känns.

”Jag är den enda som kan ändra på slutet”

När vi närmar oss slutet på historien blir jag allt mer nyfiken på hur denna nya version ska förhålla sig till Goethes självmordstema.

Här ska det inte avslöjas hur det görs, annat än att 90-talets Ingemar bestämmer sig för att ändra på slutet, åtminstone för egen del. Att föreställa sig sin egen begravning kan vara tillräckligt för att ändå välja att se framåt, även om kärleken valt någon annan.

Uppsättningen visas på ÅSTs studioscen men ska också turnera. Eftersom pjäsen i första hand är riktad till ungdomar i 15-årsåldern och behandlar känsliga ämnen som självmord, uppmuntrar teatern klasslärare att diskutera temat tillsammans med eleverna.

DEN UNGE WERTHERS LIDANDEN på Åbo Svenska Teater

Urprungstext: Johann Wolfgang von Goethe.

Bearbetning: Erik Holmström, Eva-Maria Benavente Dahlin och Hans Christian Thulin.

Regi: Jukka Aaltonen.

På scenen: Ingemar Raukola.

Koreografi: Eeva Soini.

Ljus- och ljuddesign: Juho Golnick.

Kostymer: Ellinor Hellström, Camilla Reuter.

Mask: Sabina Segerström.

Projiceringar: Oscar Slotte.