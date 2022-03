Norrena & Frantz: "Jahapp, är det dags att pussas nu kanske?"

Att dejta är ju inte roligt. Eller det blir roligt först då man hittat någon som man verkligen gillar! Vägen dit kan ändå vara både lång och krokig, det vittnar veckans brevskrivare om.

Relationspodden fick brev av två kärlekskranka lyssnare som behöver hjälp för att navigera rätt i kärleksdjungeln.

Signaturen "Ska-man-gå-med-singelskylt-i-pannan, eller?" berättar att hen är singel sedan en del år tillbaka, efter partnerns bortgång. Trots barn och ett gott och fungerande liv i övrigt, lyser kärleken med sin frånvaro.

Veckans andra brevskrivare, signaturen “När, var och hur?” undrar hur man ska våga gå från en känsla till handling, om man möjligtvis skulle hitta en spännande typ.

Som tur finns det en stor mängd samlad visdom, erfarenhet och hjälpsamhet därute och alla uppmuntrar till att inte ge upp hoppet!

Din drömprins kan finnas på en dejtingapplikation, trots att det känns som att du swajpat tills fingertopparna glöder. Hen kan dyka upp på jobbet - eller varför inte utomlands?

Här är några av era erfarenheter och fler hör du i podden som denna vecka gästas av Kjell Simosas och Joel "Seesar XL" Rönn från Yle X3M´s morgonshow.

Man kan inte bli kär i nån med våld

Kände igen mig i texten, jag är också social och har försökt allt och nog redan gett upp.

Det känns som att det finns de som är vettiga men ingen sexuell spänning eller ens att man skulle vara lite attraherad, bara liksom en bra typ, och sen å andra sidan snygga o heta som inte alls har något intresse av att binda sig.

Och kom inte och säg att det med tiden kan hetta till med den bra typen, det gör det inte och man kan inte vara ihop med nån man inte vill ha närhet med. Eller klart man kan, men vad är det för vits med det?

Grodprinsessan, 45 år

Bildtext "Nej, berätta gärna en gång till om ditt jobbprojekt, Gusse... zzzz..." Bild: Copyright (C) Andrey Popov

Mitt tips är att flytta utomlands!

Jag flyttade till ett annat land och laddade ner Tinder, fungerade utmärkt för mig! Trots att jag inser att det inte är jätterimligt att flytta enbart för att utforska Tinderutbudet så är det ju faktiskt problematiskt att kretsarna i Svenskfinland är så otroligt små.

Först börjar man med att svajpa bort sina ex, sin gynekolog, sina kusiner, småkusiner, kompisars ex, pappas kollegor (och ex) etc. När man gått igenom den proceduren fortsätter man med att svajpa bort dem som enligt ryktet är konspirationsteoretiker, tar droger, saknar intimhygienkunskaper och what not.

Sen återstår några stackare som inte faller en i smaken eller inte svajpat vänster tillbaks.

Landsförrädare 27

Bildtext "Så, det var här i Toscana du fanns, Alberto!" Bild: Copyright 2011 CandyBox Photography

Det gäller att ha bra spelöga och läsa av stämningen

Kan inte säga vad som lönar sig mest, men ser nog själv apparna som en stor möjlighet att träffa folk då jag inte har så mycket egentid att gå ut och träffa folk som singelmamma.

Om man kramas i slutet av dejten så finns en naturlig stund att se om det är kysstämning eller inte, man ska inte tränga sig på för fort. Det hände en gång under första dejten, och då behövde jag säga till den andra att jag känner inte attraktion för dig, vilket var lite awkward.

Nytt hopp på gång igen, kvinna 36 år

Tinder är bra om man använder tjänsten på rätt sätt

När jag tröttnade på att vara singel för några år sedan funderade jag på vilken typs man jag var intresserad av. Jag kom fram till att jag gillar snälla, blyga och nördiga killar och sådana finns det gott om på Tinder (däremot är det svårt att hitta sådana i barer eller andra sociala sammanhang).

Jag skrev ihop en lite skämtsam profil där mina intressen och preferenser tydligt framkom. Jag fick inte alls så många matchningar som de kompisar som gjort profiler som bara skulle locka så många som möjligt, men det gjorde ingenting, för mitt mål var inte att bli drottningen av Tinder, utan jag behövde egentligen endast hitta en enda person.

Jag matchade med några tiotal män som var precis min typ, gick på några dejter med dem diskussionen löpte på smidigast med, och efter bara några veckor hade jag hittat min man. I sommar gifter vi oss.

Pragmatisk 30