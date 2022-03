Dokumentären jeen-yuhs är en påminnelse om vem som är en av vår tids stora rappare och han heter Kanye West

Från att ha varit musikproducent och rappare har Kanye West blivit en kontroversiell person med ett stort ego och en ännu större käft. Den tredelade dokumentären jeen-yuhs påminner om att Kanye West kan använda sin käft till mycket mera än att provocera.

I samband med att Kanye West släppte sin sjätte skiva Ye meddelade han att han också vill kallas för Ye. Skivan släpptes i juni 2018 och drygt tre år senare var namnbytet godkänt. I dag är Kanye Omari West rätt och slätt Ye.

Men det slutar inte där. Han har också blivit ett populärkulturellt fenomen, presidentkandidat, entreprenör, något av ett twittertroll på jakt efter uppmärksamhet, modedesigner. För att nämna några exempel.

Bildtext Provokatören Kanye West ville år 2018 att Amerika skulle bli bra igen.

Någonstans på vägen verkar han ha gått vilse, för tidigare hade han bara ett mål: att bli erkänd som rappare.

Kanye innan han blev Ye

Somebody tell these who Kanye West is, rappar han i en av sina första men också största hits Jesus walks från 2004.

Vid det här laget vet vi att han finns och han låter oss inte heller glömma att han finns, men vem är egentligen Kanye West?

Den tredelade dokumentären jeen-yuhs ger inget direkt svar på den frågan, men man får helt klart en mera intim bild av Kanye än vad offentligheten vanligtvis brukar bjuda på.

Bildtext Kim Kardashian och Kanye West på Oscarsgalan 2020 när de ännu var gifta. Bild: EPA / Ringo Chiu

Det intima porträttet är uppfriskande då Kanye på senare tid har fått mest uppmärksamhet för sin skilsmässa från Kim Kardashian, sina hjärtskärande kärleksvrål på Instagram och de otaliga bråk han har med diverse offentliga personer.

Började med tandsskenor och stor ambition

Med Kanyes upptåg under de senaste åren i bakhuvudet blir dokumentären mera intressant och som tittare undrar man hur det blev som det blev?

Allt ser lovande ut när dokumentären tar vid i 2000-talets början. Man möts av en ung, glad och energisk Kanye med glasögon och tandskenor.

Bildtext Producenten Kanye West är i dag ett minne blott. Bild: Netflix

Redan vid 23-års ålder producerar Kanye musik för flera stora artister som Jay-Z, Ludacris Lil’ Kim, Alicia Keys, Janet Jackson och Nas. Men som vi alla vet nu tänker han inte nöja sig där. Han vill rappa, och inte bara det. Han vill bli den bästa rapparen.

“Jag kanske lever den amerikanska drömmen, men jag är långt från att leva min dröm”, konstaterar han i dokumentären.

Bildtext Kanye med sin mamma Donda. Fram till sin död 2007 var hon Kanyes största supporter samtidigt som hon verkade kunna ta ner honom på jorden. Bild: Netflix

Men att gå från att vara musikproducent till att bli tagen på allvar som rappare är inte det enklaste. De flesta inom branschen avfärdar honom gång på gång och den allmänna uppfattningen är att en musikproducent inte kan rappa själv.

Men Kanye är ihärdig och fast besluten att uppnå sina mål. Han tänker gå sin egen väg och bryr sig inte om vad någon annan tycker. Det här blir särskilt tydligt i en tidig scen då Kanye utan en inbjudan dyker upp på Jay-Z:s skivbolag Roc-A-Fella Records och går från rum till rum och spelar sin demo på högsta volym.

Ett över två decennier långt projekt

Coodie Simmons heter mannen bakom kameran, och han har regisserat dokumentären tillsammans med Chike Ozah.

Efter att ha följt med Kanye i stort sett varje dag i sju års tid tänkte han 2005 att det började bli dags att färdigställa dokumentären. Men Kanye var av annan åsikt.

“Jag är inte redo att visa världen mitt rätta jag. Nu skådespelar jag, jag spelar en roll”, ska Kanye ha sagt åt Coodie.

Bildtext Coodie Simmons och Ye lärde känna varandra i början av 1990-talet. 1998 började Coodie filma och följa med Ye. Bild: Netflix

Det här utspelade sig ungefär ett år efter att Kanye har fått sitt stora genombrott med sitt debutalbum The College Dropout (2004).

Så, Coodie lutade sig tillbaka för att följa med Kanye-showen och lade dokumentären på is.

En av vår tids största artister

Det är ingen spoiler att säga att Kanye i dag har lyckats med att bli en erkänd rappare. Han är dessutom en av vår tids största artister sett till antalet sålda skivor och de priser han har kammat hem. Framgångarna med hans första album var bara början.

Bildtext Ye nöjde sig inte med att vara en rappare i mängden. Bild: Netflix

Men trots framgångarna har det varit så många svängar kring Kanye under de senaste åren att risken finns att många har glömt bort vem han är. Ett musikalist geni eller en galning med storhetsvansinne?

En hyllning och en påminnelse

Kanye lär ska ha krävt att han skulle godkänna den slutgiltiga versionen, någonting som dokumentärmakarna inte gick med på.

Trots att Kanye inte har haft någonting att säga till om slutversionen, kan man nästan tro att han har haft det. Jeen-yuhs är helt klart en hyllning till rapparen Kanye West, och de första två delarna fungerar framförallt som en påminnelse om varför han är en av vår tids största artister.

Bildtext Kanye West, som vi i dag känner som Ye, när han precis hade flyttat från Chicago till New York i början av 2000-talet. Bild: Netflix

Dokumentären jeen-yuhs visar hur Kanye har lyckats med det han drömde om. Det har inte alltid varit jättelätt, men med sin talang och vad vi i Finland skulle kalla sisu har han inte bara blivit en rappare, utan han har också lyckats bli en av de främsta rapparna. Kanske till och med den främsta?

Den tredelade dokumentären jeen-yuhs om Kanye West finns tillgänglig på Netflix. Den sista delen släpptes onsdag 2.3.2022. Kanye West är också aktuell med sin senaste skiva Donda 2.