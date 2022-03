Film: The Batman – En detektivhistoria med Robert Pattinson som dyster och hämndlysten superhjälte

I Gotham City regnar det nästan alltid och det enda ljuset som syns på himlen är den runda ljuscirkeln med en fladdermus i mitten. I Matt Reeves tolkning av seriehjälten Batman är det här inget undantag.

Det är kväll när ett skränigt gäng sitter på ett närtåg. Övriga passagerare tar diskret avstånd till de unga männen som med målade ansikten sitter och ser på en video. På telefonens skärm riktar personer ur gänget slag och sparkar mot någon, och gänget skrattar högljutt.

Tåget stannar och som väntat attackerar de en oskyldig medpassagerare på perrongen. Ingen ingriper förrän Batman dyker upp ur skuggorna. Ett klassiskt “Batmanögonblick” som samtidigt får tankarna att gå till filmen Joker (2019).

Fastän The Batman inte är en fortsättning på filmen Joker, så kunde det bra vara där den tar vid.

Bildtext Ett bekant sken på Gothams himmel. Bild: © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Batmansagan börjar om

När The Batman börjar har den capeklädda hjälten rört sig i Gothams skuggor i två års tid. Det är alltså en rätt så ung Bruce Wayne, Batmans alter ego, som Robert Pattinson spelar, men trots sin ringa ålder verkar han redan vara uppgiven.

Bildtext Robert Pattinson som en ung Bruce Wayne. Bild: © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

För varje skurk han kommer åt, uppstår tio nya och Gotham blir inte en bättre plats att leva på. Kriminalitet, korruption och socioekonomisk ojämlikhet är bara några av de stora problem som förpestar livet i den fiktiva staden.

Lagen är i flera olika händer

Att göra staden till en bättre plats är Batman inte ensam om vilja göra, men alla vill inte göra det på hans sätt. Det här blir tydligt när inflytelserika personer dödas en efter en och det på varje brottsplats finns gåtor som Riddler har klurat ihop åt Batman.

Eftersom Riddler bland annat vill komma åt Gothams elit tar han också sikte på Bruce Wayne. Han har grävt fram mörka sanningar ur Waynes egen familjehistoria och Batman blir tvungen att se sig själv i spegeln när sanningar flyter upp till ytan. Vem är han att bekämpa ondska om han själv är en del av problemet?

Bildtext Riddler leker en farlig lek med Batman. Bild: © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Bekanta karaktärer i ny tolkning

Riddler spelas av Paul Dano som tidigare är känd från There Will Be Blood, Okja, 12 Years a Slave och indieklassikern Little Miss Sunshine. Som Batmans ärkefiende i The Batman är den arga och militanta Riddler långa vägar från Jim Carreys spralliga och spandexklädda tolkning av den gåtfulla ärkefienden i Batman Forever (1995).

Bildtext Batman möter den oförutsägbara Catwoman. Bild: © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Andra bekanta karaktärer i The Batman är Catwoman som spelas av Zoë Kravitz och gangsterbossen Oswald Cobblepot, även känd som Penguin, spelad av en knappt igenkännbar Colin Farrell.

En sammanbiten detektiv

Regissören Matt Reeves ville att The Batman skulle vara en detektivhistoria i stil med The Conversation (1974), Francis Ford Coppolas thriller om en avlyssningsexpert som blir lite väl involverad i sitt uppdrag. Att se Batman som en detektiv istället för en superhjälte som slår ner skurkar tar fram en ny sida av Batman, och som kommer väl till hand när han försöker komma underfund med Riddlers grymma plan.

Bildtext Vadå emo? Robert Pattinsons Batman drivs av skuld och hämnd med eller utan läderdräkt. Bild: © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Det är länge sedan vi har sett en glad Batman, och även i den här filmen ses inte ett enda genuint skratt under de tre timmar som filmen rullar. Pattinson som först slog igenom som den allvarsamma vampyren Edward Cullen i Twilight-filmerna övertygar med samma sammanbitna käkar som en ung, emo-Batman.

Det är inte bara glädjen som saknas, humorn saknas också. Reeves Gotham är en helt annan plats än det gotiska Gotham som Tim Burton målade upp för 20 år sedan.

Det finns också kanske skäl att inte kräva allt av Batman på en och samma gång. Istället för humor bjuds det ju på action, och dessutom riktigt spännande sådan.