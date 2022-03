Ilves stod emot Lukkos slutforcering och tog tillbaka serieledningen – KooKoos målvakt plockade två passningspoäng: "Synd att han inte fick ett läge att försöka näta i tom kasse"

Ilves är tillbaka på det vinnande spåret. I kväll blev det en uddamålsseger mot Lukko. I KooKoos seger över Ässät stod målvakten Nick Malik för två passningspoäng.

Marko Anttilas återkomst i Ilves slutade med en förlust mot Vasa Sport i tisdags, men i kväll fick "Mörkö" uppleva sin första seger med nygamla klubben.

Ilves besegrade regerande mästarna Lukko på hemmaplan med 3–2 och tog tillbaka serieledningen från lokalkonkurrenten Tappara.

Med i laguppställningen fanns också Henrik Haapala som även han anslutit till klubben från Jokerit. Haapala har varit långtidsskadad och gjorde nu sin första match den här säsongen.

– Första perioden kändes väldigt bra men sen började det gå tungt. Jag har varit här i två dagar och kommit bra in i laget. Det var otroligt fint att få spela, säger Haapala till C More.

Haapala plockade också en passningspoäng i sin första match. I första perioden var han inblandad i Joni Ikonens 1–0-mål.

Lukko kom tillbaka i sista perioden

Joona Ikonen förde upp Ilves i en 2–0-ledning i slutet av första perioden och i början av den andra satte Eemeli Suomi 3–0.

I sista akten reducerade Lukko i två repriser genom Scott Pooley och Sebastian Repo, och skakade liv i matchen.

Lukko var också riktigt nära en kvittering i slutsekunderna då pucken gick i ribban och sedan dansade på mållinjen, men hemmaspelare lyckades rensa bort den och Ilves höll undan.

– Lukko var riktigt tuffa i två perioder men vi orkade kämpa fast det såg ut som att vi inte skulle klara av det, säger Haapala.

I kvällens andra match vann KooKoo över jumbon Ässät på bortaplan med 3–1. KooKoos målvakt Nick Malik noterades för två passningspoäng i matchen.

– Det var på alla sätt en lyckad match för Malik. Det var lite synd att han inte fick ett läge på slutet att försöka näta i tom kasse, säger KooKoos tränare Olli Salo med ett skratt till STT.

– Vi har två väldigt bra målvakter som ger oss chansen att vinna varje kväll.