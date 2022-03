Hur tv-serien ”Folkets tjänare” banade vägen för Volodymyr Zelenskyjs politiska karriär på ett sätt som ingen kunde förutse

Under de senaste dagarna har allt fler fått upp ögonen för Volodymyr Zelenskyj. Men det var tv-serien “Folkets tjänare” som banade vägen för hans politiska karriär som ingen hade kunnat förutse. Nu leder han motståndet mot en av världens största arméer.

Volodymyr Zelenskyj blev vald till Ukrainas president utan någon som helst politisk erfarenhet. Före det spelade han en karaktär i en tv-serie om en president som inte hade någon politisk erfarenhet. Det här är en historia som är så orealistisk att det endast kan hända i verkligheten.

”Jag är här. Vi är här. Vi lägger inte ner våra vapen. Vi kommer att försvara vårt land”. ― Volodymyr Zelenskyj

Bildtext Volodymyr Zelenskyj sprider olika videon på sociala medier där han försöker både ena och lugna sitt folk. Bild: Volodymyr Zelensky

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har gjort det han är bäst på – att berätta en historia och nu leder han folket genom kriget.

Men den här 44-årige mannen har också bland annat spelat D'Artagnan i filmen "The Three Musketeers" från år 2005, vunnit "Dancing with the Stars" i Ukraina år 2006 och gjort rösten åt björnen Paddington i en film från 2014.

I en BBC-intervju har Zelenskyj sagt att Monty Python har haft mest inflytande på honom. Men att hans stil är mer som Benny Hill.

Historieläraren som blir president i en tv-serie

Ännu får tre år sedan var han känd för den breda massan som Vasili Holoborodko från serien “Folkets tjänare” (på ryska Sluha narodu), en vanlig historielärare som blir Ukrainas president efter en explosiv utgjutelse om landets korruption i en video blir viral.

Bildtext Volodymyr Zelenskyj spelar karaktären Vasili Holoborodko i tv-serien "Folkets tjänare", en historielärare som blir president utan någon politisk erfarenhet. Bild: Sergey Marchenko Pushkin

Första säsongen av tv-serien kom år 2015. Efter ett par säsongen tog sedan diskussionerna fart på allvar. Var inte den där presidenten i tv-serien mycket mer attraktiv som president än den verkliga presidenten? Det började gå rykten om att Zelenskyj kanske skulle kandidera till presidentposten på riktigt. Exakt så gjorde också Zelenskyj med rekordkort förberedelsetid.

Det här är en historia som är så orealistisk att det endast kan hända i verkligheten.

Då den tredje säsongen kom hade det gått tre och ett halvt år sedan serien hade premiär. Genom åren hade den samlat en mångmiljon publik.

Ett utopistiskt Ukraina

Den tredje säsongen inleds med att vi får blicka 30 år in i framtiden och vi befinner oss i Kiev år 2049. Studenter ska läsa en kurs i historia och ingen verkar riktigt vilja vara där. Föreläsaren berättar om Ukraina i det otroligt avlägsna året 2019.

Då står landet på gränsen till ekonomisk och politisk kollaps. Och enligt serien hade ingen någon aning om att landet skulle ta ett språng in i en ny tid präglad av högteknologi, ekonomiska framgångar och politisk stabilitet. I tv-serien framställs levnadsstandarden i Ukraina 2049 så hög att unga människor inte kan skapa sig en bild av hur deras landsmän levde 30 år tidigare.

Men det här avsnittet är inte bara välgjord samhällspolitisk satir och underhållning, det är något mer. Några dagar senare ska den första omgången av det ukrainska presidentvalet dra igång. Den person som redan nu leder i opinionsundersökningarna är samma person som spelar president i tv-serien.

Men han säger att det inte hade använt sig av en enda konsult från den politiska sfären. Det räckte med att sätta på tv:n och titta på nyheterna eller politiska debattprogram.

Folkets tjänare har nu blivit en aktiv del av Zelenskyjs presidentkampanj. Och det är många som uppfattar allt som händer i serien som hans politiska program. Men Zelenskyj har noll erfarenhet av riktigt politisk arbete.

Använde sig av nyheterna som material för serien

Kulturredaktör på Sveriges Radio och före detta korrespondent i Ryssland, Fredrik Wadström har gjort ett reportage om Zelenskyj då han blev vald till president i Ukraina år 2019. I reportaget har han intervjuat en av manusförfattarna bakom serien, Jurij Kostiuk från produktionsbolaget Kvartal-95.

Han säger att den vanligaste frågan de fick under första säsongen var vilka politiska konsulter de hade jobbat med då de skrev manus. Men Kostiuk säger att det inte hade använt sig av en enda konsult från den politiska sfären. Det räckte med att sätta på tv:n och titta på nyheterna eller politiska debattprogram. Den vägen fick de allt material de behövde.

På våren 2019 började resten av världen märka komikern och skådisen Volodymyr Zelenskyj, men för ukrainarna och i en rad grannländer var han känd sedan många år tillbaka. Främst för sitt underhållningsprogram humorgruppen Vetjernij Kvartal som betyder kvällskvartalet.

VOLODYMYR ZELENSKYJ Föddes den 25 januari 1978. Är rysktalande som majoriteten av de ukrainska judarna men behärskar även ukrainska och engelska. Familj består av Olena Zelenska som jobbade som manusförfattare för produktionsbolaget Studio Kvartal 95, och deras två barn dottern Oleksandra, 17 år och sonen Kyrylo, 9 år. Har i grunden en juristexamen från Kyiv National Economic University men har aldrig arbetat som jurist. Under tidigt 1990-tal när Ukraina precis blivit självständigt efter Sovjets sammanbrott, växte Zelenskij upp i industristaden Kryvyj Rih i Östra Ukraina. Tillsammans med sina vänner börjar de tävla i något som heter KVN och som betyder “de gladas och fyndigas klubb”. KVN är ett tv-underhållningsformat från Sovjetunionen, programmet har anor tillbaka till 1950-talet. Idén går ut på att olika lag ska försöka komma på roliga svar på frågor som ställs samt framföra sina egna sketcher. KVN-formatet överlevde sovjetunionen och fortsatte att attrahera unga komiker på 90-talet. Efter att Zelenskyj tävlat i några år i programmet bildade han ett nytt lag Kvartal 95, lagets namn kommer från ett kvarter i hans hemstad. Laget gjorde debut vid den ryska semesterorten Sotji vid Svarta Havet 1998. Zelenskyj var då 20 år gammal. Efter några framgångsrika år skippade de KVN-formatet och bildade istället ett produktionsbolag med samma namn. Produktionsbolaget blev gradvis det mest framgångsrika inom underhållningsindustrin både i ukrainsk och rysk historia. Vann presidentvalet i Ukraina 2019 och intog presidentämbetet 20 maj 2019. Wikipedia, The Atlantic,Sveriges Radio, BBC

Protesterna på Majdan knuffade dem i rätt riktning

I SR-reportaget av Erik Wadström kommer det fram att produktionsbolaget i många år hade tänkt på att göra en tv-satir om de ukrainska politikerna och knuffen kom efter revolutionen vintern 2013-2014. Tre månader av gatuprotester på Majdan, torget i centrala Kiev slutade i ett blodbad, över 100 demonstranter dödades.

Nu krävde hela det ukrainska folket genomgripande förändringar. Man ville ha in helt nya personer i den ukrainska politiken. Då bestämde sig Kvartal 95 för att göra det de kunde bäst: En tv-serie om nya människor i den ukrainska politiken.

Bildtext I november 2015 var det premiär för det första av 24 avsnitt om historieläraren som plötsligt blir president. Tittarsfirrorna slog i taket och seriens satiriska budskap plockades upp i den ukrainska politiska debatten. Bild: AOP

Vad är fiktion och vad är verklighet?

Då Volodymyr Zelenskyj sedan vinner presidentvalet den 20 maj 2019 heter hans parti Folkets tjänare. Man hade lånat tv-seriens namn. I tv-serien väljer man att överdriva röstningsprocenterna då historieläraren blir vald till president. Han får översvallande över 60% av folkets röster. Det är meningen att det ska vara satir. Då Zelenskyj blir vald på riktigt får han 73% av folkets röster.

Under sin tid vid makten har Volodymyr Zelenskyj dessutom fått hård kritik för sin hantering av pandemin och också för att han har haft pengar i skatteparadis.

I tv-serien omger sig historieläraren som president av sina vänner för han litar inte på någon annan. Han utser sina oerfarna kompisar till de viktigaste posterna i sin regering. De var i verkliga livet också gamla vänner och då Zelenskyj vann valet 2019 förblev han trogen manuset till sin show och installerade sina vänner - hans ursprungliga manusförfattare, chefen för hans produktionsbolag och hans advokat - på de högsta positionerna i hans administration.

Inte oproblematisk bakgrund

Även om serien fungerade som något av en språngbräda för Zelenskyjs politiska karriär, har hans bakgrund inte varit helt oproblematisk. Han har arbetat med ett tv-bolag som ägs av en av Ukrainas rikaste personer, nämligen oligarken Ihor Kolomoisky. Då det stod klart att Zelenskyj siktade på en politisk karriär ifrågasatts Kolomoiskys eventuella inflytande.

CNN skriver att Zelenskyj inte heller hade någon som helst erfarenhet av politik och många uppfattade stödet för honom snarare som ett tecken på missnöje mot den sittande presidenten i början av hans presidentskap.

Under sin tid vid makten har Volodymyr Zelenskyj dessutom fått hård kritik för sin hantering av pandemin och också för att han har haft pengar i skatteparadis. Det avslöjades i samband med Pandoraläckan under hösten 2021.

Bildtext Volodymyr Zelenskyj är gift med Olena Zelenska som också jobbade som manusförfattare för produktionsbolaget Studio Kvartal 95. Bild: American Photo Archive / Alamy/All Over Press

Zelenskyj har tidigare också retat upp Vladimir Putin på flera sätt, bland annat genom att be Nato och EU att påskynda Ukrainas ansökan om medlemskap.

Och spektaklet när Zelenskyj med några månader på nacken som president blev indragen i riksrättsprocessen mot dåvarande presidenten Donald Trump. Två presidenter som slog igenom som tv-kändisar blev huvudrollsinnehavare i ett politiskt drama där Trump misstänks ha hållit tillbaka militärt bistånd till Ukraina för att tvinga president Volodymyr Zelenskyj att utreda demokraten Joe Bidens sons affärer och företag i Ukraina.

Anna-Lena Laurén skrev i Dagens Nyheter att Zelenskyj samtidigt på många sätt är en klassisk post-sovjetisk politiker, med sin bakgrund i underhållningsbranschen. Hon menar att det inte alls är ovanligt i Ukraina att kända idrottsmän eller musiker ställer upp i val. Och ur den synvinkeln är Zelenskyj egentligen inget undantag utan snarare en regel.

Andra politiker från underhållsningsbranschen

Och visst finns det många andra politiker som tagit scenen med storm via underhållningsbranschen. Guatemalas sittande president, den före detta tv-komikern Jimmy Morales som valdes pga folket var så urbota trötta på korruption och det politiska etablissemanget.

Så har vi såklart Donald Trump. Här hittar vi också likheter, de blandar ihop sin fiktiva persona med den autentiska. Trump älskade att ge sparken och spela en hård chef i "The Apprentice" och sedan gjorde han samma sak i Vita huset.

Och så vår egen tv-kändis som också blev politiker, nämligen Hjallis Harkimo från Rörelse Nu. Båda politikerna leder ett populistiskt och direktdemokratiskt parti. Ny Tids chefredaktör Janne Wass skrev år 2019 då Zelenskyj vann presidentvalet en text där han drar en intressant parallell och menar att både Zelenskij och Harkimo framställer sig som själva som en megafon för folkets röst. De vill ”ruska om systemet” och finna “nya sätt” att göra politik. Och att både Zelenskyj och Harkimo vill ge väljarna en chans att projicera sina egna förhoppningar på dem.

Bildtext Då USA erbjöd sig att evakuera Ukrainas trängda president Volodymyr Zelenskyj den tredje dagen in i invasionen tackade Zelenskyj artigt nej. Han har annat att göra, nämligen ett jobb att sköta. Bild: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Det pågående kriget i Ukraina och den ryska annekteringen av Krim som alltså pågått sedan 2014, dvs i 8 år, finns inte med i tv-serien Folkets tjänare. Det var ett medvetet val eftersom de tyckte att man inte kan göra komedi om kriget.

Just nu levererar Volodymyr Zelenskij sitt livs prestation på den verkliga krigsscenen istället.

