FSSM inleddes med sprint – Julia Häger överlägsen vinnare i damklassen

H14

1. Robin Liljeqvist IF Minken 1.49,82

2. Arvid Kock IK Falken +0,43

3. Emil Hahtokari IF Åsarna +0,79

4. Marius Ramstedt IF Fyren +0,95

D14

1. Wilma Grannas IF Brahe 1.54,94

2. Theresia Johansson Pargas IF +11,63

3. Sara Cederholm IF Minken +12,50

4. Cecilia Lietzén Pargas IF +12,67

5. Lea Snickars Kraft Skidor +14,11

H16

1. Noah Sjöblom IF Femman 3.22,20

2. Isak Finskas IF Femman +3,30

3. Benjamin Virta Pargas IF +10.34

4. Melker Wikblom IF Minken +16,03

D16

1. Rebecca Malmberg Österby Sportklubb 3.52,36

2. Ellinor Halonen Kraft Skidor +1,65

3. Johanna Häggkvist Kraft Skidor +3,93

4. Vilma Hahtokari IF Åsarna +5,04

H18

1. Tomi Sandberg IF Sibbo-Vargarna 3.15,5

2. Oskari Kalliokoski Pargas IF +0,4

3. Robin Fransman IF Sibbo-Vargarna +10,4

4. Christoffer Ingman Norrvalla Ski Team +15,3

D18

1. Emelie Hägglund Borgå Akilles 3.44,7

2. Andréa Nyberg Pargas IF +0,82

3. Jenna Ylönen Pargas IF +5,81

4. Emma Korhonen IF Femman +22,30

H21

1. Benjamin Sungqvist IF Minken 3.08,34

2. August Högnabba IF Minken +2,94

3. Casper Hjerpe Norrvalla Ski Team +7,60

4. Jacob Smeds Vörå IF +14,04

D21

1. Julia Häger IF Minken 3.27,32

2. Sandra Jordman Norrvalla Ski Team +5,79

3. Amanda Nyfors IF Brahe +9,78

4. Frida Häggkvist Kraft Skidor +9,97