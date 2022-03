Andra raka FSSM-titeln för Julia Häger i Närpes – trippelseger för Minkens herrar

H10 1,5 km

1. Noel Holm, IF Brahe 4.49,6

2. Julian Romero Österby Sportklubb +13,9

3. Anton Nyman Österby Sportklubb +20,7

D10 1,5 km

1. Amanda Grannas, IF Brahe 4.57,3

2. Emilia Less, IF Sibbo-Vargarna +7,4

3. Maja Snickars, Kraft Skidor +16,6

H12 3 km

1. Linus Koskinen, IF Sibbo-Vargarna 9.42,5

2. Elwin Fröding, IF Fyren +1,4

3. Alexander Österberg, Oravais IF +1,9

D12 3 km

1. Saga Markén, Oravais IF 9.45,9

2. Ellinor Forsman, IF Minken +22,1

3. Ylva Heikius, Pargas IF +28,7

H13 3 km

1. Hannes Wägar, IF Femman 9.16,2

2. Jonathan Virta, Pargas IF +5,0

3. Erik Gäddnäs, IF Brahe +10,9

D13 3 km

1. Lea Snickars, Kraft Skidor 9.19,1

2. Stella Öhberg, Borgå Akilles +16,3

3. Matilda Hermans, Oravais IF +17,6

H14 5 km

1. Amos Korin, Pargas IF 14.16,6

2. Sander Wikblom, IF Minken +21,7

3. Hannes Sundberg, IF Minken +28,6

D14 3 km

1. Wilma Grannas, IF Brahe 9.04,6

2. Winnie Markén, Oravais IF +2,8

3. Theresia Johansson, Pargas IF +3,2

H15 5 km

1. Lauri Kortejärvi, Borgå Akilles 13.59,6

2. Casper Holm, IF Fyren +6,9

3. Jesse Sandberg, Borgå Akilles +14,9

D15 5 km

1. Vilma Hahtokari, IF Åsarna 15.16,1

2. Rebecca Nyberg, Pargas IF +1.04,7

3. Ida Nordkvist, IF Femman +1.13,6

H16 7,5 km

1. Benjamin Virta, Pargas IF 21.24,2

2. Melker Wikblom, IF Minken +3,1

3. Isak Finskas, IF Femman +29,1

D16 5 km

1. Ellinor Halonen, Kraft Skidor 15.23,5

2. Jill Friberg, Österby Sportklubb +9,6

3. Ronja Kronvall, Borgå Akilles +26,4

H17 10 km

1. Lukas Kuuttinen, Kraft Skidor 28.39,2

2. Filip Stark, IF Femman +43,5

3. Mika Kärkkäinen, Norrvalla Ski Team +2.26,7

D17 5 km

1. Emelie Hägglund, Borgå Akilles 15.21,6

2. Jenna Ylönen, Pargas IF +6,6

3. Andréa Nyberg, Pargas IF +35,6

H18 10 km

1. Oskari Kalliokoski, Pargas IF 27.03,2

2. Tomi Sandberg, IF Sibbo-Vargarna +36,9

3. Jakob Ehrs, Vörå IF +2.21,0

D18 5 km

1. Wilma Lax, Borgå Akilles 16.43,6

2. Julia Enlund, Kraft Skidor +46,7

3. Felicia Lindström, IF Femman +1.34,6

H20 15 km

1. Jacob Smeds, Vörå IF 42.32,0

2. Santeri Kortejärvi, Borgå Akilles +1.22,6

3. Christian Hilden, IF Femman +2.12,1

D20 5 km

1. Frida Achrén, Oravais IF 14.16,1

2. Felicia Krook, Kraft Skidor +24,4

3. Linnea Källbacka, Vörå IF +38,4

H21 15 km

1. Kalle Parantainen, IF Minken 38.00,3

2. Johannes Vuorela, IF Minken +34,0

3. August Högnabba, IF Minken +1.12,9

D21 10 km

1. Julia Häger, IF Minken 28.46,6

2. Sandra Jordman, Norrvalla Ski Team +17,6

3. Amanda Nyfors, IF Brahe +1.55,7

