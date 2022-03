Romanaktuella Peppe Öhman vill utmana samhällsnormer: "Jag tycker att fler kvinnor borde unna sig mera"

Böcker "Jag läser mycket parallellt och just nu läser jag Starka band av Vivian Gornick och Londonflickan av Susanna Alakoski. De är båda jättebra! Jag försöker läsa mycket skönlitteratur på svenska då jag annars pratar och läser mest på engelska."

Podcaster Lyssnar på amerikanska podcaster om teknologi och politik. The Daily, Up First, Left Right and Center och Pivot. "Pivot är en av mina favoritpodcaster och Kara Swisher som drar den är en av USA:s bästa journalister."

TV Tittar på Severance. "Jag tycker att Adam Scott och Patricia Arquette är otroligt bra i den här dystopiska serien om arbetslivet."

Nyhetsbrev Kara Swisher har ett jättebra nyhetsbrev, Ann Friedman har ett otroligt bra nyhetsbrev som jag har prenumererat på sedan 2013 och finlandssvenska Laura Klingberg som är bosatt i Göteborg har ett jättebra nyhetsbrev.

"Jag älskar nyhetsbrev och jag tror verkligen att nyhetsbrevens tid är här! Vi översvämmas ju av information på internet och det är så lyxigt att någon som man litar på och vet att har bra smak sitter och kurerar ett nyhetsbrev och säger det här ska du läsa."