Vasaborna har gett över 20 000 euro till Röda korset de senaste dagarna: ”Det finns en stor hjälpvilja”

Finlands röda kors samlar just nu in pengar till befolkningen i Ukraina. Pengarna används på plats till det som behövs. Om det kommer flyktingar till Österbotten kan det bli aktuellt att samla in till exempel kläder.

Österbottningarna vill hjälpa, man samlar in mycket pengar och folk är väldigt givmilda, så beskriver Röda korsets svenska distrikt i Österbottens tf verksamhetsledare Victoria Nylund de senaste dagarnas insamling till Röda korsets katastroffond.

– Jag har själv också stått och samlat in pengar med sparbössan och jag vet att det finns en stor hjälpvilja, säger Nylund.

Också på Röda korsets svenska avdelning i Vasa har man på tisdagen precis räknat ihop de pengar som samlats in de senaste dagarna och styrelsens ordförande Ulf Lassander berättar att man har samlat in strax under 20 000 euro.

– Det är som en lite bättre Hungerdagsinsamling. Dessutom har det kommit in strax under 1000 euro via Izettle och vi vet inte hur mycket som har kommit via Mobile Pay och så finns det de elektroniska insamlingarna, men oberoende är vi över 20 000 euro.

Stora sedlar i sparbössorna

Vasabornas hjälpvilja märks också när sparbössorna töms och pengarna räknas.

– Folk har inte lagt fem euro eller tio euro. Det är 50-eurossedlar som är hopvikta för att de ska få rum i sparbössan, säger Lassander.

När Victoria Nylund jämför insamlingen nu med Hungerdagsinsamlingen säger hon att det märks att krisen i Ukraina är nära österbottningarna.

– Då blir också hjälpviljan ännu större, säger Nylund.

När Lassander jämför med en Hungerdagsinsamling säger han att det alltid kommer in mer pengar om den riktar sig till ett tydligt mål.

– Då brukar vi ligga på nästan samma nivå som nu. Men om det är ett vanligt år då vi bara fyller på Katastroffondens konto brukar vi ligga på mellan 6 000 och 7 000 euro, säger Lassander.

Röda korset samlar in pengar

Enligt Nylund är Röda korsets linje att samla in pengar istället för till exempel filtar och kläder.

– Pengarna kanaliseras på plats till det som behövs där. Just nu är det basbehoven som behöver tryggas. Det är mat, vatten och el som ska fungera. Det behövs skydd så att man hålls torr och inte behöver frysa, säger Nylund.

Nylund säger att om och när det kommer ukrainska flyktingar till Finland kan det bli aktuellt att samla in till exempel vinterkläder.

– Just nu ser vi att behovet finns på plats i Ukraina och i grannländerna och då hjälper vi med pengar där, säger Nylund.

Hur mycket pengar som samlats in under de senaste dagarna vet Nylund inte eftersom lokalföreningarna redovisar i sin egen takt.

– Det som vi vet nu är att vi fortsätter med fysiska insamlingar så att folk står med sparbössor och insamlingen fortsätter också på nätet, säger Nylund.