Dags för final i Melodifestivalen 2022! Vem är din favorit?

Efter en inställd turné, fyra deltävlingar, en semifinal, en trilskande app och fem veckor av lyst och gamman är vi äntligen framme vid finalen i Melodifestivalen 2022.

Bland de tolv finalisterna hittar vi hela tre stycken som vunnit tävlingen tidigare: Anna Bergendahl, John Lundvik och Robin Bengtsson.

Vadslagningsbyråerna tycks vara ganska övertygade om att de är Cornelia Jacobs och Hold me closer som får åka till Turin, även om Anders Bagge och Bigger than the universe tog ett rejält kliv uppåt i statistiken efter sin deltävling.

Bild: Janne Danielsson /SVT

I årets Melodifestival har man infört en del förändringar gällande omröstningen. Redan i deltävlingarna avslöjades vilka bidrag som fått allra mest röster av publiken. Tidigare år har man väntat till efter finalen innan man publicerat resultatet från deltävlingarna.

Men nu vet vi redan på förhand att det var Cornelia Jacobs, Liamoo, Anders Bagge och Klara Hammarström som segrade i respektive deltävling.

Betyder dpå inte det att det slutgiltiga slaget kommer att stå mellan dessa fyra och att de övriga artisterna kunde ta en ledig kväll?

Sannolikt ja, åtminstone då det gäller publikrösterna. Men i finalen har internationella jurygrupper från Nederländerna, Finland (!), Spanien, Australien, Tjeckien, Irland, Israel och Italien halva makten.

Därmed kan någon av de övriga åtta artisterna ännu ta in på publikfavoriternas försprång.

Spännande lär det ska bli i vilket fall som helst!

Du kan se Melodifestivalens final på lördag kväll klockan 21.00 på Yle Arenan. I Yle TV1 sänds finalen med fördröjning, där börjar programmet kl 22.15.