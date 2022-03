Knäpptyst i Åbohallen efter obehaglig huvudtackling – Juuso Pärssinen hämtades med bår: "Hemsk situation"

Kvällens FM-ligamatch mellan TPS och JYP bjöd på dubbla matchstraff. Det senare av dem var av det mer skrämmande slaget då Juuso Pärssinen låg orörlig på isen efter en huvudtackling. Guldlejonet Hannes Björninen hade i sin tur en kanonkväll mot Kärpät.

Hockeykvällen i Åbo blev utvisningstung. Förutom mängder av tvåor åkte både TPS och JYP på varsitt matchstraff.

I mitten av andra perioden kastades TPS ryske anfallare Vladislav Usjenin ut efter att ha sparkat en motståndare.

Under sista minuten av ordinarie speltid åkte JYP-backen Jan Skotcka ut efter en ful propp. Offer för huvudtacklingen var TPS-talangen Juuso Pärssinen, som förblev orörlig på isen samtidigt som hela hallen tystnade.

Pärssinen vårdades en god stund på planen innan han fördes ut på bår. Spelaren ska ha varit vid medvetande efter smällen.

– Jag skulle aldrig vilja se sådant där hända. En hemsk situation, säger en chockad Eetu Liukas till C More.

Matchhjälten: "Ingen orsak att fira"

Före den otäcka tacklingen hade TPS tappat en 3–1-ledning i den tredje perioden. Det blev till slut en 4–3-seger efter förlängning, men Liukas segermål väckte inte alltför stor glädje.

– Jag ser ingen större orsak till att fira vinsten för tillfället. Alla tankar är hos honom, och det var skönt att se att han var vaken och kunde tala, konstaterar TPS-forwarden.

– Han var medvetslös en stund och minns ingenting, så det handlar om en ordentlig hjärnskakning. I morgon vet vi mer, rapporterar tränaren Jussi Ahokas för Yle.

Liukas mötte på Pärssinen i korridoren efter matchen. Att se honom vid medvetande var en stor lättnad.

– Det där är något som du verkligen inte vill se hända din lagkamrat. I det läget förstår man vad som är viktigare än hockey. Bra att vi fick med oss två poäng, men de värmer inte så mycket just nu.

Drömmatch för guldlejonet Björninen

I Lahtis var gästande Kärpät bara två sekunder från tre poäng. Sedan tog hemvändaren Hannes Björninen över showen.

OS-guldmedaljören Björninen har snabbt blivit en viktig del av Pelicans anfall. Den tidigare lagkaptenen var på isen då hemmalaget febrilt jagade kvittering på slutet – och 2–2 kom från hans klubba då klockan visade 58.58.

I förlängningen tilldelades Pelicans straff, och Björninen sköt hem en livsviktig seger för Lahtislaget. Ligaelvan Pelicans är bara 0,02 pinnar från en slutspelsplats i tabellen som utformar sig enligt snittpoäng.

– Jag tycker att vi spelade bra hockey i 60 minuter och ägde matchen. Vi hade lite svårt att ta oss in centralt, men skapade mycket och litade på att vi skulle få till det, kommenterar matchhjälten Björninen för C More.