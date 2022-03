Roman Abramovitjs tillgångar i Storbritannien på is – Chelsea får fortsätta spela, men varken sälja biljetter eller köpa spelare

De brittiska myndigheterna meddelade på torsdagen att de fryser flera oligarkers tillgångar i landet – inklusive Roman Abramovitjs. Det innebär i praktiken att all ekonomisk verksamhet i Chelsea stoppas.

Enligt The Times ska Londonklubben få fortsätta spela i Premier League med en speciallicens. Det gör de ändå utan att bland annat få sälja biljetter eller supporterprodukter.

Endast säsongsbiljettsinnehavare får besöka Stamford Bridge tills vidare. Antalet säsongbiljettsinnehavare är inte offentligt, men BBC påpekar att en enkät från 2020 kunde berätta att siffran åtminstone då var 28 000 personer.

Klubben får betala löner, får fortfarande se till att säkerheten under matcherna säkras och att det finns mat till salu. Men totalkostnaderna per match får inte överstiga 500 000 pund. För bortamatcher är budgeten 20 000 pund per match.

Vill sälja, oklart om affären blir av

Roman Abramovitj meddelade tidigare att han är villig att sälja Chelsea. Prislappen har uppgetts landa på ungefär tre miljarder brittiska pund.

Enligt BBC är affären inte möjlig att genomföra i nuläget, men myndigheterna håller dörren uppe för att kunna genomföra försäljningen. Enligt spekulationer i brittisk media kunde myndigheterna exempelvis överse försäljningen och sedan frysa intäkterna.

Abramovitj är en av sju oligarker vars tillgångar nu frusits av de brittiska myndigheterna. Exempelvis miljardören Oleg Deripaska och oljebolaget Rosnefts chef Igor Sechin har också lagts till på sanktionslistan.

– Det kan inte finnas frihamnar för dem som stöttat den ryska invasionen av Ukraina, sa premiärminister Boris Johnson efter beslutet enligt BBC.

Enligt BBC fick Premier League höra om beslutet en kvart före det blev offentligt. Chelsea ligger trea i ligan och möter Teemu Pukkis Norwich i kväll.

Artikeln uppdaterad klockan 12.50 med mer information om huruvida Abramovitj nu kan sälja klubben.