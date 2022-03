Yles stora stödkonsert Hjälp till Ukraina visas även i Ukraina

Ukrainas public service-bolag UA:PBC har beslutat att visa Yles stora stödevenemang. Evenemanget samlar medel till de krigsdrabbade i Ukraina.

Lördagen den 12 mars ordnar Yle i samarbete med en rad hjälporganisationer en stödkonsert till förmån för den lidande ukrainska befolkningen. Ukrainas public service-bolag UA:PBC hörde om konserten via den europeiska tv- och radiounionen (EBU) och har bett om att få visa konserten även i Ukraina.

“Miljontals ukrainska medborgare har tvingats lämna sina hem till följd av Rysslands attacker. De har ingenting, inte ens vetskapen om de någonsin kommer att kunna återvända. Stödet till Ukraina handlar om något större: nu försvarar vi hela världens framtid och miljontals människoliv. Vi är tacksamma för varje finländare som stöder oss i det här mycket svåra läget, säger Pavlo Korobchuk, chef för webbinnehåll och sociala medier vid UA:PCB.

Eftersom tv-kanalernas funktionalitet i Ukraina just nu är ostabil, visas konserten till en början via UA:PBCs kanaler i sociala medier.

“Finländarnas vilja att hjälpa har varit exceptionell - så även organisationernas vilja att stödja och medverka under evenemanget. Det är fantastiskt om vi utöver ekonomisk hjälp, kan förmedla den vilja, det stöd och den anda som råder till folket i Ukraina. Insatserna som de europeiska public service-bolagen nu gör simultant visar att det här är hela Europas sak", konstaterar Panu Pokkinen, direktör för Yles enhet för Sport och evenemang.

De medel som samlas in under konserten används till förmån för de som drabbats av kriget i Ukraina – både de som finns kvar i landet och de som flytt och nu befinner sig i grannländerna. Yle samarbetar med Kyrkans Utlandshjälp, Rädda Barnen, Finlands Röda Kors och UNICEF som ansvarar för insamlingen och säkerställer att hjälpen når fram.

Även andra public service-bolag stöder Ukraina på bred front

Public service-bolag runt om i Europa och i Norden har i samarbete med hjälporganisationer gått in för att stötta det ukrainska folket genom sin programverksamhet.

I Danmark intar landets främsta artister scenen samma dag som i Finland när public service-bolaget DR ordnar sin stora välgörenhetskonsert “Sammen för Ukraine”. Konserten visas även på stora skärmar i landets största städer.

I Sverige kommer SVT att skänka hela den summa som samlas in under röstningen i Melodifestivalens final den 12 mars för att lindra Ukrainas humanitära kris.

Norska public service-bolaget NRK ordnade under måndagen den 7 mars en stödkonsert. Under konserten uppträdde landets toppartister och tack vare konserten samlades 800 miljoner norska kronor in, dvs. närmare 8,1 miljoner euro.

“Stödkonserten är en möjlighet för Yle som public service-bolag att göra skillnad. Det gläder mig stort att de nordiska public service-bolagen tillsammans tar ställning på bred front för att stötta det svårt drabbade folket i Ukraina“, säger Svenska Yles mediechef Mikaela Sonck.

Hjälp till Ukraina – den stora stödkonserten direktsänds på Yle TV1, Yle Arenan och i Yle Radio Suomi kl. 18.15-20.30. Under konserten visas information även på svenska om hur du kan donera.