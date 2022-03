ECB minskar sina stödköp snabbare än väntat trots kriget i Ukraina

Den Europeiska centralbanken överraskade på torsdagen många genom att köra ner sina stödköp med snabbare tidtabell än den hade planerat tidigare.

ECB-rådet som är den Europeiska centralbankens styrande organ förde en livlig debatt innan den kunde enas om dagens beslut.

Kriget i Ukraina har ökat den ekonomiska osäkerheten i Europa. Det talar för en fortsatt stimulans av ekonomin genom stödköp. Samtidigt har inflationen ökat vilket talar för att köra ner stöden.

ECB:s råd som består av direktionens sex ledamöter samt cheferna för de 19 euroländernas centralbanker beslöt till slut att försöka göra båda.

Dels avslutas APP-stödköpen med snabbare takt än centralbanken hade planerat tidigare.

Nu planeras stödköp för 40 miljarder euro i april, 30 miljarder euro i maj och 20 miljarder euro i juni. Om ekonomin utvecklas som ECB väntar sig kommer köpen att avslutas under juli-september.

Ännu i februari planerade ECB stödköp för 40 miljarder euro per månad under april-juni, 30 miljarder euro per månad under juli-september och därefter 20 miljarder euro per månad så länge det krävs.

Å andra sidan upprepade centralbankschefen Christine Lagarde som hade prytt sig med en pins som en rund version av Ukrainas flagga sitt löfte från 25 februari:

– ECB kommer att vidta alla tänkbara åtgärder som krävs för att uppfylla sitt ansvar att trygga prisstabilitet och finansiell stabilitet i euroområdet.

I praktiken innebär det att centralbanken nu formulerar sina framtida planer i lite luddigare formuleringar än tidigare.

Det här för att ge sig själv en större frihet att anpassa sin politik när det ekonomiska läget ändras.

Det betyder att banken vid behov kan ändra kurs när det gäller stödköpen från och med juli.

Centralbanken formulerar sig nu också vagare om kommande räntehöjningar. Nu heter det att beslut om att ändra räntorna kan komma ”i något skede” efter att stödköpen avslutats. Tidigare skulle besluten fattas strax efter att stöden körts ner.

Enligt Lagarde kan ”i något skede” lika bra betyda några dagar som flera månader.

Artikeln kompletteras