Storsponsor pausar avtal med Chelsea, spelare uppges oroliga – i skuggan av Abramovitj blev det seger mot Pukkis Norwich

Chelseas sportsliga insats var inte i fokus då Thomas Tuchel pratade efter segern mot Norwich: "Så länge vi har tröjor och en buss för att ta oss till matcher kommer vi att dyka upp och spela."

Chelsea vandrar på osäker mark efter de senaste veckornas utveckling i östra Europa. Rysslands invasionskrig i Ukraina ledde till att Londonlagets ägare Roman Abramovitj lade ut klubben till försäljning, men sanktionerna mot den ryske oligarken har ritat in frågetecken runt Chelseas framtid.

Nu är huvudfrågan om Chelsea kan byta ägare och hur den här händelsekedjan slår mot klubben.

Den första reaktionen efter Storbritanniens sanktionsbeslut var att Chelseas tröjsponsor valde att åtminstone pausa samarbetet – värt över 40 miljoner euro per år, uppger The Guardian. Engelska telekomföretaget Three uppmanade Chelsea att omedelbart ta bort logon från tröjorna och arenan i London tills vidare.

Då Chelsea bortaslog Norwich med 3–1 i Premier League i går kväll fanns logon åtminstone kvar på bröstet.

Men av naturliga skäl var Chelseas försvarsspel eller hörnvarianter inte samtalsämne nummer ett då tyske tränaren Thomas Tuchel anlände till citathungriga journalister.

– Så länge vi har tröjor och en buss för att ta oss till matcher kommer vi att dyka upp och spela. Vi tar en dag i taget. Jag vet inte vad som kommer att hända i morgon, säger han till BBC.

"Kan vara stolta"

The Guardian uppger att spelare i Chelseas trupp är oroliga för sin framtid, och det finns flera bärande pjäser som har utgående kontrakt. Under torsdagen ryktades det bland annat om att mittbacken Antonio Rüdiger kommer att lämna i sommar.

– Det är givet att det här stör oss. Det här är stora nyheter, men vi vet inte vilka följder det får för oss. Vi kan inte påverka det, säger Tuchel.

Enligt Tuchel hjälper det att ha ett strikt spelschema att följa. Och i matchen mot Premier League-jumbon Norwich klarade Chelsea också av att prestera för tre poäng.

– Vi kan vara stolta över hur vi levererade på planen.

Pukkis åttonde mål

I matchen hade Chelsea en 2–0-ledning redan efter en kvart. Teemu Pukki reducerade på straff med tjugo minuter kvar att spela – finländarens åttonde ligamål för säsongen – men Norwich mäktade inte med att forcera in en kvittering.

Norwich ligger sist i ligan och är i skriande behov av poäng i bottenmatchen mot Leeds på söndag.

För Chelsea väntar Newcastle hemma på Stamford Bridge i ligaspelet på söndag. Nästa vecka rullar Champions League-slutspelet vidare med åttondelsretur mot Lille.

Rent sportsligt ser det skapligt ut för Chelsea: klar trea i ligan, ett ben i kvartsfinalen i Europaspelet efter 2–0-seger hemma och kvartsfinal som väntar i FA-cupen om en dryg vecka.