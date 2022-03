Rederierna rekryterar för fullt inför sommaren: "Många har letat sig till andra branscher då vi inte har kunnat erbjuda jobb"

Rederierna förbereder sig inför en livlig turistsommar. Rekryteringarna är i full gång, och nya anställda behövs till båtarna, berättar Lena Marcus som är sjöpersonalchef på Viking Line.

– Nu ser vi fram emot att vi får en sommar med resande igen, och vi har ett stort behov av säsongs- och sommararbetare. Speciellt när vi har ett nytt fartyg som behöver besättning.

Enligt Lena Marcus är behovet av personal till Viking Glory extra stort till sommaren, i samband med att de som har varit med och satt igång verksamheten kommer att ta ut sina semestrar.

– Just nu skulle vi gärna ha några till ombord, men vi får inte tag på vikarier. Många studerande har studier och kommer inte loss på grund av det. Sen är det alltid mycket extra jobb på ett nytt fartyg i början, då ingenting går på rutin. Men de som jobbar där just nu har skött det jättebra.

Bildtext På Viking Glory behövs just nu bland annat kockar, serveringspersonal, städare och försäljare. Bild: Arash Matin / Yle

Många som har arbetat på båtarna innan pandemin har hittat nya jobb. Hur påverkar det här er?

– Vi har nog märkt av att många studerande som har jobbat hos oss under somrarna har letat sig till andra branscher då vi inte längre har kunnat erbjuda jobb. Men glädjande nog så har också många visat intresse för att komma tillbaka nu.

Det finns en rad specifika krav för de som ska jobba till sjöss. Anställda ska bland annat ha ett sjömansläkarintyg och vara bekanta med olika säkerhetsuppgifter. Därför är det en fördel om anställda har jobbat på båt tidigare, menar Lena Marcus.

Sjölivet lockade

Niklas Haapalainen hör till dem som har tidigare erfarenhet av att jobba på båt. Under pandemin har han sysslat med andra saker, men när han fick veta om att det söktes en kryssningsvärd till nya Viking Glory tog han chansen direkt.

– På grund av pandemin blev det en liten paus i sjöarbetet för min del. Sjölivet tog med mig redan under studietiden, men när coronan slog till minskade behovet av arbetskraft, speciellt på entertainment-avdelningen. Istället för att sitta hemma permitterad valde jag att jobba ett och ett halvt år som klasslärare i Helsingfors, men nu är jag jättenöjd över att vara tillbaka på sjön.

Det har skickats ut en hel del förfrågningar till tidigare anställda att komma och jobba på Glory. Finns det behov av mer personal?

– För tillfället har vi full bemanning, men sedan när vi går mot varmare tider kommer det att behövas sommarvikarier och extrajobbare. Vi behöver såklart både personer med erfarenhet som vet hur livet till sjöss ser ut, men det behövs också nya personligheter som kan tillföra en ny krydda till gemenskapen ombord, säger Haapalainen.

Hoppas på livlig sommarsäsong

Också på Tallink Silja rekryteras det för fullt. Enligt Marika Nöjd, som är kommunikationschef vid Tallink Silja, ser läget inför sommaren förhållandevis bra ut just nu. Hon hoppas att rederiet i sommar ska kunna ta tillbaka all den personal som har varit permitterad under pandemitiden.

– Det finns många som har varit permitterade och som nu vill komma tillbaks på arbete här i Finland, men visst har också många nya rekryterats. I andra länder där rederiet har tvingats säga upp anställda pågår en ännu mer intensiv rekrytering, och där har det också varit svårare att hitta arbetskraft.

Bildtext På Tallink Silja hoppas man på en fin turistsommar, trots coronapandemin och det osäkra säkerhetspolitiska läget i Europa, berättar kommunikationschef Marika Nöjd. Bild: Matti Myller / Yle

Nöjd tror att rederiet inte kommer att ha några svårigheter med att utbilda den nya personalen inför sommaren.

– Vi har börjat rekryteringen i god tid, så att den nya besättningen ska hinna gå igenom säkerhetsträning och få sina sjömanspass. De nya får också testa att jobba med olika arbetsuppgifter så att de får en bild av livet ombord, säger Nöjd.