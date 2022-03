När nutiden känns skrämmande växer sig nostalgin allt starkare – ord som reboot, comeback och revival säljer allt från kläder till serier och musik

Det är ett känt faktum att människan gärna läser gamla favoritböcker eller konsumerar bekanta filmer och serier när ett behov av tröst dyker upp.

Tidigare återanvände vi modet med 30 års mellanrum, 1950-talets klädstil blev pop på 1980-talet och 1980-talet blev i sin tur pop i början av 2000-talet. Varje gång en stil kommer tillbaka adderas något: ett lager av ironi eller bara av tid helt enkelt.

Varje generation är nostalgisk över en tid mycket närmare den egna. Nu blir vi nostalgiska av det som var inne för mindre än tio sedan och frågan är om det snart ens längre kan kallas för nostalgi.

På Tiktok föds trender lika snabbt som dom dör ut

Trendtombolan Tiktok är en viktig källa för gamla trender som plötsligt blir nya trender – med betoning på plötsligt.

I början av år 2022 var 2014 hett på Tiktok. Videor med #2014tumblr hade över 150 miljoner visningar, och mainstreammedia som Vogue har utnämnt 2014 som en trend. På Tiktok såg vi bara magar, chokers och grunge som just kring år 2014 dök upp i en mjukare form än den ursprungliga från sent 80-tal och början av 90-talet.

Om år 2014 redan nu börjar kännas som en trend som är passé kan man med fördel återanvända allting som var modernt innan pandemin. Och när det känns gammalt att klä sig som vore det julafton 2018 är det dags för militärmode. Det må kännas vulgärt men combatmode lär vara på ingång – igen.

Gammal musik blir ny igen (och igen och igen)

Gamla låtar toppar plötsligt hitlistor tack vare Tiktok. Avdankade popstjärnor får uppleva att en låt som varit nästintill död i decennier mitt i allt börjar klättra på listorna.

Vem hade föreställt sig att New Kids on the Block skulle göra comeback år 2022? Bring Back the Time tycks konstigt nog pricka helt rätt. Stjärnor som legat och dammat på hyllan i trettio år eller mer får nu än en gång glänsa.

Rick Astley, Salt-N-Pepa och En Vogue som alla också kommer att turnera under våren tillsammans med NKOTB sjunger om hur härligt det var år 1989. Samtidigt återskapar den nya videon gamla 80-tals musikvideor av bland annat Billy Idol, Duran Duran och Journey.

Och det är betraktaren som bestämmer om det är frågan om ironi eller hyllning, men faktum är att ord som reboot, comeback och revival säljer.

Bildtext New Kids on The Block år 1989, året som bandet sjunger om i låten Bring Back the Time. Bild: Andre Csillag/Shutterstock/All Over Press

Intressant nog verkar det som om många som inte uppskattade NKOTB det minsta när gruppen var som störst nu glädjs över videon.

Och det är så nostalgi fungerar. Vi minns de goda delarna och glömmer det dåliga. Vi kan se ett fotografi av oss själva som unga och tänka att oj vad fin jag var på den tiden, men samtidigt glömma att det bakom leendet kanske fanns en ätstörning.

När samtiden känns otrygg tittar vi bakåt

När nuet känns osäkert finns det inget bättre än att gå tillbaka till svunna tider. Det nya kräver mera energi, medan det gamla är tryggt.

Det nya är fullt av fällor. Du måste veta att du inte hånar en annan kultur på grund av okunskap, eller att du stödjer någon eller något som blivit canclat, det vill säga bojkottat för att artisten gjort eller sagt något opassande eller olagligt. Det finns en risk för att du råkar ut för det samma om du gillar "fel" person. Då är det tryggare att återuppleva något från din egen kulturella bakgrund.

Idéhistorikern Karin Johannisson skriver i boken Nostalgia att ordet nostalgi till en början beskrev ett sjukdomstillstånd. Ordet som bildas av grekiskan nostos som betyder hemkomst och algos som betyder smärta beskrev på 1600-talet soldater som blivit sjuka av hemlängan. Senare förvandlades begreppet till att beskriva en mera metaforisk hemlängtan. Johannisson skriver att det ibland setts som en negativ sak att vara nostalgisk och ibland som något mera positivt.

Bildtext Adam Sandler lär vara fjolårets mest googlade modeikon. Om det är ironi eller inte spelar ingen roll, Sandler klär sig alltid bekvämt. Bild: BACKGRID/All Over Press

Resa bakåt i tiden omöjligt

Frågan är om nostalgin är en längtan efter det som varit eller en längtan efter det som kunde ha blivit. När man är ung har man många alternativ, som äldre något färre.

Vi är inte samma människor som vi var för tio år sedan, eller kanske ens för ett år sedan. Att resa tillbaka i tiden är en omöjlighet, att återskapa det förgångna kommer att bli något annat än det var då. Men vi kommer aldrig att sluta blicka bakåt, speciellt inte i tider av otrygghet och kris.