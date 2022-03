Bandybråket efter fula stämplingen: Antikainen lägger av och säger att han kallats för dvärg – Hyttinen besviken efter att ha blivit utskälld

Tuomas Antikainen avslutar bandykarriären efter stämplingen som gjorde att han stängs av i bronsmatchen. Jari Hyttinen köper inte förklaringarna och säger till Yle Sporten att han inte är överraskad över 21-åringens utspel i Satakunnan Kansa.

Tidigare i veckan stängdes Narukeräspelaren Tuomas Antikainen av – av sin egen klubb – efter att ha stämplat en motståndare i semifinalen mot Akilles.

På fredagen meddelade Antikainen i en intervju med Satakunnan Kansa (bakom betalmur) att han avslutar karriären.

Samtidigt säger 21-åringen att han är ledsen över det inträffade, och att han har bett om ursäkt till Denis Sadakov via Akillestränaren Jari Hyttinen. Antikainen medger att han skrinnade mot Akilles-spelaren, men förnekar att han skulle ha sparkat honom i huvudet.

– Jag skrinnade mot honom. Det är jag uppriktigt ledsen över och ber om ursäkt för. Det gick över styr från min sida och det är inte på något sätt acceptabelt. Utgående från videon kan man tolka det som ett skridskoskär eller en spark, men oavsett borde jag ha stoppat min rörelse, säger Antikainen i intervjun med tidningen.

Jari Hyttinen har tidigare under veckan per telefon talat med Antikainen om incidenten.

– Inledningen av samtalet fick mig att ana illråd, då han i princip förnekade att han skulle ha sparkat med bladet och sedan åkt mot Denis. Träffar den sparken i axeln eller i huvudet? Det vet jag inte, men jag tycker inte det har någon betydelse, säger Hyttinen till Yle Sporten.

"Under sista minuten av samtalet skällde han ut mig"

Till Satakunnan Kansa säger Antikainen att han var överraskad över uppståndelsen, eftersom ingen enligt honom tog upp situationen då lagen tackade varandra efter matchen. Dessutom köper han inte Hyttinens förklaring om att de inte hade upptäckt händelsen i tid för att göra en anmälan och få situationen granskad i efterhand.

– Hyttinen ville bara göra situationen offentlig. Han ville bara lägga ut den på Twitter, säger spelaren i intervjun och tillägger att han nu är orolig för kommande arbetsmöjligheter med tanke på rubrikerna som kan dyka upp när man googlar hans namn.

Bildtext Antikainen säger att han fått utstå nedsättande beteende på grund av sin längd. Bild: Elmeri Elo / All Over Press

När Yle Sporten frågar Hyttinen om telefonsamtalet, och Antikainens utspel i tidningen, säger han att han inte är förvånad över spelarens uttalande och att han väntade sig ett utspel.

– Jag har inte känt honom på ett personligt plan, men som spelare har jag känt honom i flera år. Jag har alltid hoppats och gett honom nya chanser fast han har gjort dumheter flera gånger under åren.

– När han ringde på tisdagen så hoppades jag att han gjorde det för att be om ursäkt till Denis via mig. Vi hade ett telefonsamtal på tio minuter och under den sista minuten så skällde han ut mig. Då sa jag att det kanske är bättre att avsluta och tackade för samtalet.

Så du ser det som att han offrade sig i den här situationen?

– Jag skulle säga att anfall ganska ofta är bästa försvar. I synnerhet i dagens läge då man får synlighet för sina utsagor, också i tidningar.

– Jag vet inte vad spelarna har diskuterat sinsemellan på planen. Där sägs ofta rätt mycket i synnerhet då man är arg. Men Tuomas Antikainen är en spelare som alltid skriker på planen och också kommer till oss i tränarteamet för att skälla på oss.

Antikainen: Jag har blivit kallad dvärg

Antikainen säger att uppståndelsen kring situationen i semifinalen var sista spiken i kistan och att han redan tidigare har funderat på att lägga av. Spelaren säger att han ofta känt sig felbehandlad på isen på grund av sin längd.

– Jag har konstant fått utstå nedsättande behandling som riktats mot mitt utseende. Enligt mig är det till och med fråga om strukturell rasism. I varje match har jag blivit kallad dvärg.

Antikainen som är 168 cm lång säger att han fått höra det längs med säsongen av både spelare, men också av till exempel Akilles bänk och tränarteam, som han specifikt lyfter fram.

Hyttinen säger att det inte stämmer.

– Jag kan svära på det ... och har också sagt till tränarna bredvid mig att kolla: igen kommer han och skäller ut mig. Han försöker prata med mig, men jag svarar ingenting. Han ljuger om de saker han påstår att jag skulle ha sagt. Om någon vill tro på de lögnerna så fritt fram, men de har ingenting med verkligheten att göra, säger Hyttinen till Yle Sporten.

Akilles vill förstöra Veiteräs hemmfest

Hyttinens Borgå Akilles möter i morgon Veiterä i bandyligans final. Borgåtränaren är positivt inställd inför finalen, som sänds direkt på Yle Arenan.

Veiterä har senast vunnit ligan år 2018 medan Akilles redan jagar sin tredje titel på raken.

Bildtext Jari Hyttinen går igenom de sista taktiska detaljerna. En spelar saknas i finalen på grund av coronabekymmer. Bild: Sebastian Backman / Yle

– Veiterä har under de senaste tre åren blivit utmanare, och Akilles har så att säga tagit hand om favoritskapet.

– Den här säsongen har vi spelmässigt varit lite bättre men vi har haft utmaningar. Veiterä har ganska långt kunna spela med samma trupp och de har förtjänat topplaceringen och hemmafördelen. Vi försöker förstöra deras fest i morgon, säger Hyttinen.

Finländska stjärnan en del av rysk propaganda

Det är inte bara bråket mellan Hyttinen och Antikainen som skapat bandyrubriker på fredag.

Finlands stjärnspelare Tuomas Määttä fick många att skaka på huvudet då han inför en rysk ligamatch deltog i en Z-formation till stöd för Rysslands krig i Ukraina.

I en video som Helsingin Sanomat först rapporterade om kan man vid tiden 8.10 se hur Määttä, som spelar för SKA Neftjanik, med sänkt blick är med i formationen.

Bandyförbundets generalsekreterare Tobias Karlsson poängterar att det handlar om en delikat situation och säger till Yle Sporten att han varit i kontakt med Määttäs pappa Esa.

– Vi har gått igenom läget internt. Det är en väldigt känslig fråga och vi får också tänka på Määttäs säkerhet.

Han påpekar att förbundets ställning i Rysslandsfrågan redan blev klart för ett par veckor sedan, då Finland tackade nej till att delta i VM i Ryssland.

Till skillnad från Määttä, vägrade den svenska spelaren Simon Jansson, som spelade i den andra matchen för dagen, att delta i propagandayttringen och stannade kvar i omklädningsrummet.

– Jag har tagit ställning mot denna formation, det var en självklarhet för mig, säger Jansson, som spelar för Kuzbass, till SVT.

Jari Hyttinen säger att det är väldigt svårt att uttala sig om situationen, men lyfter upp att han inte vet om Määttä varit medveten om vad som ska ske då lagen gick in på isen.

– Om jag förstått saken rätt så spelades svenskens match efter Määttäs. Så han har antagligen sett vad som skett i den tidigare matchen. Hade det varit andra vägen kan det bra vara att Määttä inte hade stått där. På rak arm kan jag inte döma Määttäs agerande. Det är synd att han hamnade där, men jag vet inte vad som skett innan de gick ut på isen.