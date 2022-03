Nytt coronavaccin tas i bruk i Österbotten nästa vecka – vaccinering kräver tidsbokning

Österbottens välfärdsområde tar i bruk ett nytt coronavaccin, Nuvaxovid nästa vecka. Nuvaxovid coronavaccin rekommenderas till personer som av någon anledning inte kunnat eller velat ta de övriga tillverkarnas coronavaccin.

Det nya vaccinet Nuvaxovid tillverkas av läkemedelsbolaget Novavax och skiljer sig från tidigare coronavirusvacciner genom att det är proteinbaserat.

Vaccinet rekommenderas för personer som inte kan få mRNA- eller adenovirusvektorvaccin, men också andra kan ta vaccinet.

Vaccinet kan ges till 18 år fyllda personer och äldre som första och andra vaccindos.

Grundvaccinationsserien består av två doser och det rekommenderade dosintervallet är 6-12 veckor. Här kan du läsa mera om Nuvaxovid på Institutet för hälsa och välfärds (THL:s) webbsida.

Vaccinationsdagar och tidsbokning

Nuvaxovid ges på särskilda vaccinationsdagar som meddelas på förhand. På torsdagen den 17 mars ges vaccinpreparatet på flera av Österbottens välfärdsområdes vaccinationspunkter.

I Malax och Korsnäs ges däremot Nuvaxovid vaccinet avvikande från övriga kommuner onsdagen den 16.3.

Den som vill ta Nuvaxovid ska boka tid på förhand, antingen via elektronisk tidsbokning eller per telefon. Om man inte hittar en Nuvaxovid vaccinationstid på sin hemort kan man boka tid per telefon.