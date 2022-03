Iivo Niskanen historisk vinnare av distanscupen – sista kraftansträngningen gav en topp tio-placering i fristil

1. Didrik Tønseth NOR 31.57,6

2. Calle Halfvarsson SWR +9,0

3. Harald Østberg Amundsen NOR +20,4

4. Hans Christer Holund NOR +21,2

5. Martin Løwstrøm Nyenget NOR +23,6

6. Sjur Røthe NOR +28,2

7. Scott Patterson USA +42,0

8. Clement Parisse FRA +46,0

9. Olivier Leveille CAN +48,9

10. Iivo Niskanen FIN +51,0

---------------

14. Remi Lindholm FIN +1.15,1

18. Perttu Hyvärinen FIN +1.25,0

32. Arsi Ruuskanen FIN +1.48,7

39. Markus Vuorela FIN +2.05,4

56. Juuso Haarala FIN +3.15,9