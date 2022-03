Janne var fyra år när han upptäckte Crazy Cavan - en upplevelse som blev en livsstil: ”Mina kompisar var säkra på att jag döper mitt barn till Elvis”

Rockabillymusik var Janne Smeds stora passion redan som barn, men han höll länge inne med att han var "fiftare" för att inte bli mobbad. Idag har rockabillyn varit en del av hans identitet i över 40 år.

Det var i slutet på 70-talet och Janne var bara fyra år gammal men han minns det fortfarande som om det var igår. Jannes pappa kom hem med några vinylskivor som han hade lånat av sonen till en arbetskollega.

En av plattorna var albumet Our Own Way of Rockin' med rockabillygruppen Crazy Cavan ’n’ the Rhythm Rockers.

- På den finns en låt som heter My Little Sister Gotta Motorbike, som börjar med motorcykelljud, och eftersom jag redan då var bilintresserad så fastnade jag ju för den direkt, berättar Janne.

- Och sedan när gitarriffet i låten kör igång så minns jag också att det lät häftigt och farligt, fortsätter Janne.

Rockabilly var stort i Finland på 70- och 80-talet

Bildtext Jannes signerade exemplar av Crazy Cavan 'n' the Rhythm Rockers album Still Crazy från år 1979. Bild: Barbro Ahlstedt / Yle

Vid decennieskiftet kring 70- och 80-talet höll musiken och framförallt popmusiken på att förändras radikalt. Syntharna hade gjort sitt intåg och musikstilar som punk, rap och new wave började synas på hitlistorna.

I Finland var rockabillyn ovanligt populär och grupper som Crazy Cavan, Matchbox och Stray Cats toppade listorna.

Och det var den kulturen som Janne trollbands av.

När jag var 18 kammade jag min frisyr för första gången och har aldrig haft en annan frisyr efter det ― Janne Smeds

Hemlighöll sitt rockabilly-jag för att inte bli mobbad

Det var inte så många andra i Jannes kamratkrets som diggade rockabilly och det skulle räcka flera år innan han vågade vara öppen med sin musiksmak och stil.

- Jag var ju så illa tvungen att dölja det för att inte bli mobbad eller få stryk på skolgården, berättar Janne.

Bildtext För Janne Smeds är allt som har med populärkulturen i 50-talets Amerika fascinernade. Bild: Barbro Ahlstedt / Yle

Janne kom så småningom ut som ”fiftare”, det vill säga en person som inte bara älskar rockabillymusiken, utan som också anammar hela livsstilen med kläder och rekvisita likt ett Amerika på 1950-talet.

- På nionde klass började jag så småningom klä mig som ett rockabillyfan och år 1993 då jag var 18 år gammal kammade jag min rockabillyfrisyr för första gången, berättar han.

- Har aldrig haft en annan frisyr efter det, så nästa år blir det 30-års jubileum, skrattar Janne.

Det här är Janne Smeds - 46 år - bosatt i Klockargården i Maxmo, två fullvuxna söner - jobbar som sjukskötare på akutmottagningen i Vasa - trummis i rockabillybandet BootHill Stompers - omvälvande musikupplevelse: då han hörde Crazy Cavan 'n' the Rhythm Rockers som fyraåring

"Det värsta du kan göra är att döpa ditt barn till Elvis"

- När mina två söner föddes så var alla mina kompisar helt säkra på att nu kommer jag att döpa någon av mina pojkar till Elvis, berättar Janne.

- Och det är ju det värsta du kan göra! Tänk att heta Elvis men du gillar The Prodigy. Det går ju inte! Men jag hade aldrig en tanke på att göra något sådant, säger Janne.

Janne har inte heller tvingat sin älskade rockabillymusik på sina två söner, utan han har låtit dem själva avgöra om det här är nåt för dem eller inte.

- Pojkarna har ju varit tvungna att växa upp med rockabillymusiken, för jag har ju spelat den 24/7 här hemma, skrattar Janne.

Bildtext Janne Smeds med en av sina 25 bilar, en Mercury Turnpike Cruiser. Bild: Mårten Svartström / Yle

Brinnande intresse för gamla bilar - äger 25 stycken

I över 40 år har alltså Rockabillyn varit en livsstil för Janne Smeds, och i den livsstilen ingår också en annan stor passion, nämligen bilar - och framförallt gamla amerikanska bilar.

- Jag och farsan skruvade mycket på bilar tillsammans, och jag förde det här vidare till mina två söner, som idag också har ett brinnande intresse för bilar, berättar Janne.

- Om man räknar alla bilar vi äger tillsammans, våra tre generationer, så har vi 24 bilar - och det är bara roliga bilar, för det finns ju förstås också några bruksbilar, berättar Janne.

Jannes hus är också fullt av små modellbilar - flera hundra - som upptar flera hyllor och vitrinskåp.

- Jag råkade ut för psoriasis i lederna, vilket gör att jag har stela händer, så jag använder det här modellbyggandet som terapi för att hålla igång finmotoriken, berättar Janne.

Tyvärr hann vi aldrig färdigställa dokumentären innan Cavan Grogan gick bort ― Janne Smeds

"Det heter ju att man ska akta sig för att träffa sina idoler"

Sedermera har Janne haft äran att träffa sina idoler i Crazy Cavan flera gånger, antingen som konsertbokare eller för att Jannes eget band, BootHill Stompers, har fått agera förband åt Crazy Cavan när de har uppträtt i Finland.

- Och även om det sägs att man ska akta sig för träffa sina största idoler så har jag inte behövt bli besviken. Visst kunde de vara lite rojsiga, rökte och drack, men de var precis så roliga och trevliga som jag hade föreställt mig, berättar Janne.

Janne har även ohämmat låtit dem förstå att han alltid varit deras största fan, ända sedan han var fyra år gammal.

Bildtext Janne Smeds tillsammans med sina idoler, Terry Walley, Lyndon Needs och Cavan Grogan från Crazy Cavan. Bild: Mårten Svartström / Yle

För några år sedan blev Janne tillfrågad av BBC Wales om han ville vara med om att producera en dokumentär om Crazy Cavans frontfigur Cavan Grogan, då när gruppen var i färd med att bege sig ut på en 50-års jubileumsturné.

- Jag tackade förstås ja, och fick som uppgift att skriva ett kapitel till manuset som skulle handla om deras framgångar i Finland, berättar Janne.

- Tyvärr kunde vi aldrig färdigställa dokumentären, eftersom det först kom en coronapandemi i vägen, och sedan - vilket ju var ännu sorgligare - att självaste Cavan Grogan gick bort, berättar Janne.

