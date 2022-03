Omfattande strejkvarsel inom kommunala tjänster i Åbo

Tvådagarsstrejken i Åbo är utlyst att börja onsdagen den 6 april klockan 00.01 och sluta torsdagen den 7 april klockan 23.59. Strejken genomförs om parterna inte når en uppgörelse innan dess.

Löntagarförbunden eftersträvar att med stridsåtgärder sätta fart på de kommunala förhandlingarna om tjänste- och arbetskollektivavtal, så att ett förhandlingsresultat kan uppnås. Medlingen i tvisten fortsätter under riksförlikningsmannens ledning.

Det här är tredje gången som de kommunala huvudförhandlingsorganisationerna FOSU och JAU varslar om strejk inom de kommunala avtalsförhandlingarna.

Förhandlingsorganisationen för den offentliga sektorns utbildade, FOSU, meddelar att 3 500 högt utbildade arbetstagare och förmän under Åbo stad, berörs av strejken.

Till strejken ansluter sig alla fackförbund i den kommunala sektorn, som hör till FOSU, bland annat fackförbunden Finlands Läkarförbund, Hälsovårdarförbundet, Psykologförbundet, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och Akavas specialorganisationer. Akavas specialorganisationer ansluter sig till strejken och deras medlemmar arbetar vid Åbo stads bibliotek, musei-, kultur-, och motionsverksamhet. Även anställda vid ungdomstjänster tillhör Akava.

Dessutom gäller strejkvarslet för JHL:s och Jytys del dem som arbetar i kommunalt ägda bolag och omfattas av AVAINTA-avtalet. AVAINTA-avtalet är ett kollektivavtal som gäller tjänster inom exempelvis utbildning och fostran, social- och hälsovård, hamnar, IT-branschen, kontor, kosthåll, fastighetsskötsel och städning.

Kommunala arbetstagare kräver högre löner

Fackförbundet Talentia hör också till JUKO och varnar därmed om strejk i Åbo. Talentia är ett fackförbund som bevakar löne- och yrkesmässiga intressen för högutbildade inom det sociala området. Till Talentia hör bland annat socionomer, socialarbetare, lärare i småbarnspedagogiken och kuratorer.

Enligt Talentias ordförande Jenni Karsio är det det enda sättet att påskynda löneförhandlingarna att ta till strejkåtgärder.

– Högutbildade inom det sociala området är i en nyckelposition då människor behöver stöd under en kris och under förändring. Just nu är det en sådan situation. Men den lön som professionella i socialbranschen har motsvarar inte vikten och svårigheten på arbetet, skriver Jenni Karsio i ett pressmeddelande.

Enligt Talentia har socialarbetare i Åbo lägst lön i branschen i hela Egentliga Finland.