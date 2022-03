Nu har USA sin egen Eurovision - det här är American Song Contest

Det är två månader kvar till Eurovision Song Contest 2022, men den som lider av orimlig Eurovisionslängtan kan trösta sig med att American Song Contest kör igång på måndag 21 mars.

Redan dagen därpå kan du ta del av spektaklet på Yle Arenan och på fredag sänds programmet i TV2 kl 21.50.

Vad är American Song Contest då?

ASC är helt enkelt en amerikansk version av Eurovisionen. Eller mera specifikt USA:s version av Eurovisionen, eftersom det är de 50 delstaterna som tävlar mot varandra, samt de fem territorierna Puerto Rico, Guam, Amerikanska Samoa, Amerikanska jungfruöarna och Nordmarianerna.

En klar skillnad till Eurovisionen är att ASC kommer att sändas en gång i veckan i hela åtta veckor. Först blir det fem deltävlingar, sedan två semifinaler och till sist en final där en vinnare utses.

Med andra ord påminner upplägget nästan mera om svenska Melodifestivalen än om Eurovisionen.

Varför?

Intresset för anrika Eurovision Song Contest har spridits långt utanför Europas gränser. För några år sedan fanns också planer på en Asian Song Contest, men nu hinner USA före.

Eurovision Song Contest har sedan några år tillbaka sänts i amerikansk tv och väckt intresse bland publiken. Vindmaskiner, folkmusik, pyroeffekter, pop och chanson i en enda glittrig röra, vad är detta?

Strömningstjänsten Netflix gjorde Eurovisionen tillgänglig för sina amerikanska abonnenter, samtidigt som man producerade komedifilmen Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga som utespelar sig under Eurovisionen.

Allt detta har lett till att Eurovision Song Contest börjar vara ett begrepp man känner till i USA. Och då vill man ha en egen version.

Bild: NBC

Var?

Det är amerikanska tv-bolaget NBC som håller i trådarna för tävlingen, och programmet sänds från Universal Studios nära Los Angeles.

När?

De fem deltävlingarna, de två semifinalerna och finalen sänds i amerikansk tv på måndag kvällar (det vill säga mitt i natten finsk tid) och dyker upp på Yle Arenan redan dagen efter att showen sänts i USA.

På Yle TV2 sänds ASC på fredagar kl 21.50.

Finalen infaller den 9 maj, det vill säga samma vecka som Eurovision Song Contest ordnas i Italien.

Bildtext Kelly Clarkson och Snoop Dogg ska ledsaga tittarna. Bild: Chris Haston/Dave Bjerke/NBC

Vem?

Det är ingen mindre än Melodifestivalsgeneralen Christer Björkman som tagit Eurovisionen till USA tillsammans med Peter Settman, Anders Lenhoff och Ola Meltzig.

Programledare för ASC är två internationella megakändisar: rapartisten Snoop Dogg och sångerskan Kelly Clarkson.

Bland de som tävlar finns också flera bekanta namn! Smörsångaren Michael Bolton representerar Connecticut, R&B-sångerskan Macy Gray (känd bland annat för I try) representerar Ohio och Sisqó (som stod bakom den oförglömliga Thong Song) representerar Maryland.

En storslagen show med fantastisk musik och makalösa scenkostymer utlovas.

Det är bara att fixa snacks, sätta sig bekvämt och se hur det går när ett anrikt europeiskt tv-format möter megaproduktion à la USA!