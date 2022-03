Pappersförbundets strejk vid UPM:s fabriker förlängs till mitten av april

Trots intensiva förhandlingar mellan parterna har man inte nått i mål. Därför har Pappersförbundets styrelse beslutat förlänga den pågående strejken till den 16 april.

Enligt tidigare besked skulle strejken pågå till den 2 april.

Pappersförbundet och UPM förhandlar nu med hjälp av en förlikningsman, som kallats in när det gäller förhandlingarna kring cellulosaproduktionen. Förhandlingar förs via förlikningsmannen under både onsdagen och torsdagen.

Strejken inleddes den 1 januari i år och konflikten har varit ovanligt svår.

Under strejkens gång har en del anställda även sagt upp sig.

Timo Hietanen, som är huvudförtroendeman vid Communication Papers på UPM:s fabrik i Jämsänkoski, uppger att det hittills är sju personer vid fabriken som sagt upp sig. Han befarar att fler är på väg att fatta samma beslut och att brist på arbetskraft kan göra att UPM får svårt att starta upp fabriken igen då strejken väl tar slut.

Totalt är det tiotals UPM-anställda som lämnat sina jobb på olika håll i landet under de gångna strejkveckorna.

Kärnan i tvisten är hur täckande det nya kollektivavtalet ska vara. Arbetsgivaren UPM har velat förhandla om separata avtal för vart och ett verksamhetsområde inom koncernen.

Pappersförbundet har istället krävt avtal som omfattar alla personalgrupper inom hela bolaget.

Texten är en översättning av artikeln Paperiliiton UPM:n tehtaita koskeva lakko jatkumassa huhtikuun puoliväliin skriven av Heli Kaski / Yle. Översättning och bearbetning av Moa Mattfolk / Yle Österbotten.