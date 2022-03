Lauri Marjamäki sågar Kärpäts offensiv efter förlusten i streckstriden: "Vet inte vad det beror på – känns som vi spelar serielunk i oktober emellanåt"

Streckstriden fortsätter i hockeyligan – nu var det Kärpäts tur att gå på pumpen. Tränaren Lauri Marjamäki ger inte mycket för lagets tyngd i anfallszon.

Den 27 februari presenterades Lauri Marjamäki som ny tränare i Kärpät.

Sedan dess har Marjamäkis enda målsättning varit att säkra Kärpäts plats i vårens hockeyslutspel. Storlaget är inblandat i den tajta streckstriden – och i kväll kom ett tungt bakslag på hemmaplan.

Det blev målsnålt mot Tappara och ett enda mål behövdes för att avgöra. Waltteri Merelä med fullträffen i början av den tredje perioden.

Joel Blomqvist tvingades att kapitulera en gång, lettiske målvaktskollegan Janis Kalnins höll nollan i 1–0-segern.

– Det kändes som gamla, goda tider. Taktiskt var det en väldigt krävande match, och alla får själv bedöma om vi var en studs bättre eller mer tursamma. Jag förväntade mig att det skulle vara så här tajt. Kärpät försvarar sig väldigt bra just nu, säger Tapparas tränare Jussi Tapola till C More.

Första nollpoängaren

Kärpät tryckte på för en kvittering i slutminuterna. Juhamatti Aaltonen fick det sista läget då han stod helt ren vid bortre stolpen, men veteranen sopade ett hål i luften när han skulle sätta pucken i tomt mål.

Snopet och tungt för Kärpät – och ännu värre blev det i och med att streckstridskonkurrenten Pelicans slog Ilves med 3–0.

Tabellen – de slutspelsaktuella lagen Lag Matcher Poängsnitt 1. Tappara 57 1,912 2. Ilves 56 1,857 3. Jukurit 57 1,825 4. HIFK 56 1,696 5. TPS 58 1,672 6. HPK 57 1,667 7. Lukko 54 1,574 8. Kärpät 57 1,561 9. Pelicans 58 1,552 10. KooKoo 57 1,544 11. KalPa 57 1,526

Det här var första gången som Marjamäkis Kärpät kammade noll. Det var en besviken tränare som gav sin syn på matchen.

– Vår kraft i offensiven, styrkan i närkamperna, bestämdheten och trafiken mot mål väger lätt i vårt lag just nu. Jag vet inte vad det beror på, vissa spelare gick inte in för fullt och jag är väldigt besviken på det. Vi behöver full effekt från alla tolv anfallare den här tiden på året. Emellanåt känns det som vi spelar serielunk i oktober just nu.

Redan på fredag får Kärpät chans till revansch mot Tappara. Samtidigt som Tappara jagar säkrad grundserieseger behöver Kärpät poäng för att inte bli det lag som missar slutspelet.