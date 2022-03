Barn och kvinnor köar i kylan utanför polisstationen i Reso – Pargasbo med hjälpvilja: "Det är människor det handlar om och inte boskap"

På onsdagsförmiddagen vid halv elvatiden var kön in till polisstationen nästan hundra meter lång. En del av människorna i kön hade stått utomhus sedan de tidiga morgontimmarna. Inne på polisstationen satt ukrainare på golv och bänkar.

För en dryg vecka sedan anlände 42 flyktingar från Polen med buss till Pargas. För att bland annat få tillgång till hälsovård, rätt att jobba och gå i skola, måste dessa personer registrera sig hos polisen.

Redan i måndags hade Daniel Lindström och Monica Hedström-Järvinen följt med en grupp på 22 ukrainska flyktingar från Pargas och Korpo till Reso för att gå ett steg vidare i processen. De anlände till polisstationen vid åttatiden, men fick någon timme senare höra att ingen tas in till polisstationen och att det bara är att åka hem.

Då var stämningen enligt Lindström nedstämd, men i samma stund togs beslutet att göra ett nytt försök på onsdagen.

– Vi frågade busschauffören när han kan åka, då bestämde vi att vi startar klockan fyra från Pargas. Så vi var här innan fem imorse, berättar Lindström.

Monica Hedström-Järvinen hoppade ut ur bussen direkt då de kom till polisstationen på onsdagen.

– Först då vi kom hit idag var min första reaktion att vi hade tur, det var bara 20 personer innan oss, säger Hedström-Järvinen. Jag tänkte att våra familjer skulle komma in bland de första, men så blev det inte.

Ukrainare i kön efterlyser bättre struktur

Yle Åboland fick en pratstund med ukrainaren Anastasiia Gonchar som också hade tagit sig till polisstationen. Hon berättar att hennes grupp hade kommit dit vid sextiden på morgonen. Gonchar står i kön med en väninna och två mindre barn. Detta är tredje dagen de står och köar.

Barnen har, som många andra i kön, lindat in sig i filtar för att hålla värmen i morgonkylan.

– En pojke blev febrig igår och det är kallt, men de har sina smarttelefoner så de har det ganska bra, berättar Gonchar.

Kön in till polisstationen i Reso stod så gott som stilla under den tid som Yle Åboland var på plats under onsdagsförmdidagen, och Anastasiia Gonchar berättar att hon hoppas på att polisen kunde skapa mer struktur i kösystemet.

"Jag skäms att över vara finländare"

Enligt Monica Hedström-Järvinen har polisens beteende varit under all kritik. Hon berättar att de haft litet förståelse för situationen.

– Det är människor det handlar om och inte boskap. Så här kan man inte behandla andra människor.

Daniel Lindström instämmer med kritiken som Hedström-Järvinen riktar åt myndigheterna.

Bildtext De som köade hade tagit med sig egna stolar för att inte behöva stå i timmar. Bild: Arash Matin / Yle

Trots det svåra läget berättar Lindström att Ukrainarna som nu fått husrum i Pargas mår bra.

– Det är nog glada människor man möter. Barnen är glada då mammorna skyddar dem från nyheterna i hemlandet, och så är de också så väluppfostrade. Otroligt fina människor.

Polisen svarar på kritiken

Senare under onsdagen kom beskedet att polisen tar i bruk ytterligare lokaler för att flyktingarna ska kunna köa inomhus. Lokalen intill polisstationen ska rustas upp med bänkar och andra faciliteter. Vänterummet ska tas i bruk så snart som möjligt.

Bildtext Frivilliga satte upp ett bord för att dela ut mellanmål till de som köade för att komma in till polisstationen. Bild: Arash Matin / Yle

Även ukrainarna som kommit med buss från Pargas fick sitt ärende behandlat till slut, berättar Lindström åt Yle Åboland på torsdagsmorgonen.

Alla blev registrerade. Klockan fyra på morgonen startade vi från Pargas och 18:30 var vi tillbaka. ― Daniel Lindström, Pargasbo

Pargasborna kommer fortsätta finnas där för ukrainarna och gå igenom hela processen med dem, berättar Lindström.