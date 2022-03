Topptippade Luleå i oväntade problem i SDHL-slutspelet – lyckades parera första matchbollen med finska stjärnorna i spetsen: "Tror vi var nervösa"

Luleå har dominerat SDHL de senaste åren. Men i kvartsfinalsserien mot Djurgården hann topplaget ligga riktigt risigt till. De finska stjärnorna räddade läget – nu väntar en avgörande match.

SM-guld 2016, 2018, 2019 och 2021. Men den här slutspelsvåren ser ut att bli tung för Luleå.

De regerande mästarna slutade trea i grundserien – deras sämsta placering någonsin. Och det innebar att motståndet i kvartsfinalen stavas Djurgården.

Luleå är ändå klara förhandsfavoriter. Men SVT:s expert Maria Rooth varnade redan tidigare i veckan för skrällar i slutspelet.

Sagt som gjort, Djurgården vann den första av tre kvartsfinaler. Och plötsligt hade Luleå kniven mot strupen.

Den andra kvartsfinalen, som spelades på onsdagskvällen, inleddes med ytterligare en kalldusch då Lova Blom styrde in 1–0 för Stockholmslaget i den första perioden. Men efter pausen kom Luleås finländare i gång.

Nieminen, Savolainen, Pirttijärvi...

Petra Nieminen satte in kvitteringen i powerplay. Ronja Savolainen pangade in 2–1. Jenna Pirttijärvi satte in Luleås tredje puck för perioden.

Viivi Vainikka utökade ledningen ytterligare och Nieminen avrundade till 5–1 i tomt mål i tredje.

– Framför allt släppte vi stressen. Jag tror att många var lite nervös inför första perioden, det var en måstematch. Vi släppte loss, åkte skridsko och skapade många chanser, sa målskytten Ronja Savolainen i SVT:s intervju efter den urstarka andra perioden.

Nu är frågan om Luleå är tillbaka på riktigt. Efter OS, där flera av Luleås viktigaste spelare deltog, har laget haft stora problem att hitta rytmen.

Bildtext Ronja Savolainen, Viivi Vainikka och Jenni Hiirikoski är bara tre av Luleåspelarna som åkte till Peking. Bild: Paul Hanna/UPI/Shutterstock/All Over Press

– Vi behövde lämna allt bakom oss och börja spela för varandra igen. Det kanske har varit lite svårt och vi har tagit det för givet hur vi spelat. Det har funnits många frågetecken, medger Savolainen efter matchen för Luleåtidningen NSD (bakom betalmur).

– Vi har inte litat på varandra och spelsystemet. Men när vi väl gör det rätta ser vi hur bra vi är, fortsätter hon.

Nu väntar en tredje och avgörande kvartsfinal mellan lagen som ska spelas i Luleå i kväll. I den förra hemmamatchen hade norrbottningarna ett grymt stöd på plats i hallen (1684 åskådare) – något som kan utebli då damerna tvingas till träningshallen.

Matchen går nämligen på herrlagets drabbning i SHL. Och då fick damerna själv bestämma om de spelar i den mindre hallen på torsdag eller i den stora på fredag.

– Vi valde torsdag för det spelar ingen roll vilken hall vi spelar i. Vi tränar i B-hallen nästan varje dag. Även fast herrarna spelar samtidigt hoppas jag att det kommer lite folk och hejar på oss också, säger Savolainen.

Grundserievinnarna Brynäs säkrade sin plats i kvartsfinalerna genom att slå Leksand med 8–0. Rosa Lindstedt noterades för 1+1 i matchen.