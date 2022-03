Is, gropar och vatten på vägarna gör livet svårt för invånarna och gatuunderhållet i Borgå hinner inte med: "Helt outhärdligt att köra på vägen"

Den här vintern har varit ovanligt jobbig för väganvändare, och våren är inte lättare. Många av Borgås gator och vägar är i dåligt skick just nu och staden hinner inte riktigt med.

Hjulen snurrar och vattnet skvätter men det hjälps inte, den vita skåpbilen sitter fast. Både ett framdäck och ett bakdäck är nere i varsin grop och isen är alldeles för hård för att spaden ska bita. Det blir att ringa bärgningsbilen, helt enkelt.

Vi befinner oss på Björkbackavägen i Ernestas i Borgå. En stor del av vägen ligger under vatten och det har blivit djupa spår och gropar där bilarna oftast kört.

Bildtext Framhjulet i en grop och bakhjulet i en annan. Bild: Mira Bäck / Yle

Skåpbilens chaufför vill inte bli intervjuad, men säger att det ser lika ut på flera andra ställen i staden. Man kan lugnt säga att han inte är särskilt nöjd med vägunderhållet.

Bildtext Björkbackavägen är svårframkomlig just nu. Bild: Mira Bäck / Yle

Keijo Lipponen kommer ut för att se vad som står till. Han berättar att samma gropar ställt till det flera gånger samma dag.

– Postbilen fastnade först, sedan en liten bil. Det här är tredje bilen i dag, säger Lipponen.

De andra bilarna kom loss utan bärgningsbil, men enligt Lipponen jobbade man en timme på att få loss postbilen. Han är missnöjd med hur vägen skötts men har inte sett att bilar skulle ha fastnat förrän den här dagen.

– Vägen har varit i dåligt skick hela vintern, dåligt omskött.

Svårt ta sig fram

Björkbackavägen är en återvändsgränd i ett bostadsområde och invånarna måste kunna ta sig fram på den för att komma till eller från sina hem. Lipponen använder en elmoped och berättar att han inte kan köra genom den stora vattenpölen på vägen.

– Man skulle vara tvungen att simma om man åker dit.

Bildtext Keijo Lipponen har sett tre bilar fastna under samma dag. Han har själv svårt att ta sig förbi de stora groparna och vattenpölarna. Bild: Mira Bäck / Yle

Invånaren Nina Lönnfors är inne på samma spår. Hon tog kontakt med Yle Östnyland på grund av vägens skick och skrev i sitt meddelande att det kan löna sig att ha med egen båt om man vill ta sig fram.

Enligt henne har invånarna varit i kontakt med staden om vägens skick flera gånger de senaste månaderna, men det har inte hjälpt.

– De var där en gång men fick det inte att fungera, det var för länge sedan. Det har varit helt outhärdligt att köra på vägen. Nu är där så mycket is på kanterna att man inte vet var man ska köra. Husbolaget har varit i kontakt med staden skriftligen men ingen har hunnit dit. Jag förstår att de har bråttom men nu skulle vi nog behöva hjälpen, säger Lönnfors.

Hon berättar att hon ringt staden för några dagar sedan, och fick då som svar att Björkbackavägen finns på listan och ska åtgärdas.

– Han skulle se vad de kan göra åt saken, men än har de inte kommit.

Bildtext Man ska helst inte köra genom stora vattenmassor eftersom man inte vet vad som gömmer sig under dem. Bild: Mira Bäck / Yle

Mer jobb än staden hinner med

Borgås kommunteknikschef Kari Hällström känner inte till läget med just Björkbackavägen, men kan svara på hur det ligger till med vägunderhållet på ett allmänt plan. Enligt honom finns det just nu mer jobb än staden kan göra.

– Situationen är tyvärr den att nästan alla gator är i dåligt skick just nu, särskilt de som hör till de lägre underhållsklasserna, säger Hällström.

Borgå har delat in sina gator i tre klasser enligt hur man prioriterar dem.

– I första klassen finns gator som används av kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägarna. Fast på grund av snön har nu också gång- och cykelvägarna skötts dåligt, det finns helt enkelt inte plats för snön någonstans, säger Hällström.

I underhållsklass två finns gatorna med matartrafik och i klass tre gator som leder till tomter. På stadens webbplats finns en karta över de olika gatorna. På kartan syns också statens vägar som NTM-centralen sköter, dem ansvarar inte staden för.

4 min Många Borgågator i dåligt skick – staden hinner inte med - Spela upp på Arenan

Enligt Hällström har man tagit itu med gatorna enligt prioritetsordningen från klassindelningen.

– Problemet är att vi bara har en väghyvel, som är den enda maskinen som kan göra jobbet. Det andra är övertidsförbudet som har varit i kraft i några veckor nu. Allt underhållsjobb måste göras mellan klockan 7 och 16.

Det är dags att förnya kollektivavtalen inom kommunsektorn. Övertidsförbudet är ett svar på att Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT avbröt förhandlingarna. Enligt Hällfors fortsätter övertidsförbudet till den 27 mars, och det finns risk för strejk.

Om stadens anställda strejkar så kan ändå de 15 entreprenörerna jobba, men de har inte tillgång till stadens väghyvel.

Vid en eventuell strejk är personalen ändå skyldig att göra nödjobb, alltså sådana arbetsuppgifter som räddningsverket anser måste göras. Det kan handla om att skotta bort snö så ambulansen kommer fram eller sanda vägarna om det är riktigt, riktigt halt.

Bildtext Paketbilen på Björkbackavägen är uppdragen och redo att fortsätta färden. En bil som var på väg åt motsatt håll måste ta en omväg via en gårdsplan eftersom det inte gick att komma förbi. Bild: Mira Bäck / Yle

Svår vår

Väghyveln är den enda av stadens maskiner som kan stryka bort gropar i vägen så som på Björkbackavägen. Vanliga snöplogar utan samma kraft och massa rår inte på isen.

Och is finns det massor av den här tiden på året. Vårvädret med omväxlande soliga varma dagar och kalla nätter får snön att växelvis smälta och frysa, vilket leder till stenhårda snöhögar och gropiga vägar.

Bildtext Den här väghyveln finns i St. Michel. Bild: Jouni Kirvesmies / Yle

– Isen skulle lossna bäst på eftermiddagarna, men då har vi övertidsförbudet, konstaterar Hällström.

Samma smältande och frysande förorsakar tjälskador. Enligt Hällström har man i år fått ovanligt många anmälningar om både tjälskador och vägar som är i dåligt skick på grund av snö och is.

Om man vill meddela staden om underhållsbehov så går det att göra via flera vägar. Man kan till exempel ringa eller skicka e-post till stadens servicekontor Kompassen eller skicka in respons via webbplatsen ePorvoo. Vill man få svar på sitt meddelande måste man då logga in och ange sina kontaktuppgifter.

– Om det gäller en farlig situation så ska man ringa nödcentralen. De meddelar staden som skickar ut personal, säger Hällström.

Bildtext Stora gropar på Björkbackavägen som blir bara värre ju fler som fastnar. Bild: Mira Bäck / Yle

Om man skickar e-post till staden så läser någon det och sätter in uppgiften i kön. Vad som sköts först prioriteras enligt gatornas klassindelning, förutom om situationen kan utgöra fara. Det avgörs från fall till fall.

Den som har bäst koll på tidtabellen för när olika gator ska skötas är stadens underhållsmästare, men Hällström varnar för att han kan ha ganska bråttom. Yle Östnyland har försökt nå honom om Björkbackavägen utan att få svar.

Om man har lidit skada på grund av stadens verksamhet eller försummelse så går det att ansöka om skadestånd. Staden har fått in sådana ansökningar i år. Varje fall behandlas separat.