SIF-damerna en munsbit för Dicken – tabellettan vann med elva måls marginal i Sjundeå

Sjundeå IF:s handbollsdamer hade inte mycket att komma med i matchen mot tabellettan Dicken från Helsingfors. FM-seriematchen i allaktivitetshallen i Sjundeå var i praktiken avgjord redan efter första halvleken.

Slutsiffrorna skrevs 18 – 29 (7 – 14).

Dicken inledde matchen starkt och drog snabbt upp en ledning på fyra mål. Den ledningen ökade Helsingforslaget på hela tiden och vann till slut med elva måls marginal.

Gästerna var bättre i alla delområden och kunde också rotera sin trupp rätt kraftigt. Till exempel SIF-adepten Anna Westerlund, som i några säsonger spelat Dicken, fick se stora delar av matchen från avbytarbänken. Det verkade inte störa henne särskilt mycket.

– Det ger ett annat perspektiv att se matchen från bänken. Det är nog också helt trevligt, säger hon skrattande.

Westerlund säger att Dicken spelade en riktigt bra match både i anfallet och i försvaret.

– Vi spelade stabilt genom hela matchen.

Bildtext Dicken försvarade bra mot Sjundeå. Här stoppar Emilia Valkamo SIF:s Nea Puijola. Bild: Bubi Asplund / Yle

Med en match kvar i grundserien börjar tankarna också i Dickenlägret sannolikt fokusera på de stundande slutspelsmatcherna. Anna Westerlund säger att Dicken ska försvara ännu bättre när semifinalerna kör i gång.

– Vi måste vara ännu hårdare i försvaret och så ska samarbetet i försvaret fungera bättre. Vi ska veta vem som slår på.

SIF tappade matchen genast

Sjundeådamerna tappade matchen redan i början, något som också rutinerade Maria Barck konstaterar.

– Början av matchen var jättedålig av oss. Det blev en svår match i dag. Dicken är ett starkt lag och har bra spelare på alla positioner, det blir svårt om man ger försprång till dem.

Trots den klara förlusten hittar Maria Barck också positiva saker att prata om.

– Vi hade lägen. I anfallsspelet hade vi många bra skottlägen. Vi har dessvärre haft lite svårt att sätta in bollarna när vi har lägen och så var det också i dag.

De negativa sakerna i matchen var enligt henne de alltför många tekniska felen. Om SIF klarar av att vinna över Pargas IF i sista grundseriematchen på lördag (26.3) så kommer Sjundeålaget att möta Dicken i semifinalserien.

Semifinalerna bjuder på en helt ny serie

Barck säger att semifinalserien bjuder på ett helt nytt utgångsläge.

– Vi har säkert bra feeling i laget då och vi kommer att kämpa jättemycket. Vi ska säkert se på videoinspelningar på de här tidigare matcherna och så plockar vi med oss de goda sakerna från de matcherna.

– Vi måste minska på våra tekniska fel, säger hon bestämt.

Bildtext Sjundeås Madeleine Lindholm skjuter ett hoppskott. Hon gjorde sex mål i matchen. Bild: Bubi Asplund / Yle

Dickens Anna Westerlund var trots sin rätt ringa speltid matchens bästa målskytt med sju fullträffar. I hemmalaget var Madeleine Lindholm vassast framåt. Hon gjorde sex mål.

Max Nurmi och Jyri Björkman dömdes inför 109 åskådare.

Serietabellen finns på Yles text-tv sidan 260.

Återstående matcher i grundserien: 22.3 Pargas IF - Kyrkslätt IF, 26.3 Sjundeå IF - Pargas IF, Helsingfors IFK - Dicken, Kyrkslätt IF - Grankulla IFK.

Resultat, FM-serien

GrIFK - HIFK 25 - 16 (11 - 12)

Målgörarna:

GrIFK: Johanna Hilli 5+3, Greta Wirén 5, Sandra Laitinen 4, Emily Johansson 3, Carolina Rehnberg 2, Emma Wickström 1, Corinna Jensen 1, Stella Bruncrona 1.

HIFK: Kathlen Ax 2+6, Jannie Grönmark 3, Kira Härkönen 1+1, Emma von Nandelstadh 1, Ella Holopainen 1, Petra Gostowski 1.

Publik: 156

SIF – Dicken 18 – 29 (7 – 14)

Målgörarna:

SIF: Madeleine Lindholm 6, Mariella Lönnqvist 4, Maria Barck 2, Saara Lehtola 2, Matilda Luuppala 1, Nora Wunsch 1, Natalie Jürgens 1, Alexandra Broman 1.

Dicken: Anna Westerlund 7, Malena Heikkinen 5, Tove Salokivi 3, Emilia Valkamo 2, Jessika Gammals 2, Ella Valkamo 2, Anna Lindholm 2, Anna Broman 1, Emilia Kohonen 1, Ilona Kosonen 1, Daniela Hudd 1, Matilda Peitsaro 0+1, Linn Wentzel 1.

Publik: 109