Patrik Laine målskytt när Columbus slog St. Louis Blues – Korpisalo byttes in och gladdes över första segern på över en månad: "Det känns som en evighet sedan jag senast vunnit en match"

Ibland räcker inte ens ett hattrick till seger. Det fick St. Louis Blues David Perron erfara då laget förlorade mot Columbus med 4–5. Laine stod för ett mål och en assist. Totalt fyra finländare satte pucken i nätmaskorna i natt – se målen i klippet!

Patrick Laines Columbus Blue Jackets har någonting bra på gång just nu. Laget har vunnit fyra av sina fem senaste matcher och i natt var inget undantag. Patrik Laine, Gustav Nyquist och Emil Bemström stod för ett mål och en målgivande passning var, när laget besegrade St. Louis Blues med 5–4.

Gladast efter matchen var ändå Columbuskeepern Joonas Korpisalo, som har haft en tuff säsong.

– Det känns som en evighet sedan jag senast vunnit en match. Jag har inte spelat så mycket och inte spelat så bra.

Korpisalo har senast vunnit en match den 30 januari. I kvällens drabbning byttes han in i den tredje perioden när Columbus ledde med 3–2 och förstakeepern Elvis Merzlikins plötsligt åkte mot avbytarbänken. Bytet kom som en total överraskning för Korpisalo.

– Det är klart att det inte är optimalt att kallas in när man suttit i tre timmar, men man kan inte kontrollera allting. När man kallas in är det bara att försöka göra sitt bästa.

Enligt Columbustränaren Brad Larsen kände Merzlikins sig stel.

Korpisalo släppte in två puckar, men Columbus fixade ändå segern till slut.

Hela fyra finländare hittade nätmaskorna i natt. Se målen i klippet nedan.

2 min Kapanen, Laine, Tolvanen och Armia målskyttar i natt. - Spela upp på Arenan

Sista segern i Columbuströjan för "Korpi"?

För Korpisalo, som har levt med trejdrykten hela säsongen efter att Merzlikins tecknade på en femårig förlängning med klubben, kan den här segern mycket väl vara den sista i Columbuströjan.

27-åriga Korpisalos kontrakt går ut på sommaren och när NHL:s transferfönster stänger den 21:a mars, kan det mycket väl hända att finländaren har fått en ny klubbadress. Korpisalo själv stressar inte över situationen.

– Det är bara att ta en dag i taget och fokusera på det man själv kan påverka, var keeperns korta men tydliga budskap.

Koskinen glödhet mellan stolparna igen

Edmonton Oilers Mikko Koskinens säsong har varit lite av en berg- och dalbana, men just nu går allt som smort. Koskinen stoppade 25 skott i nattens match när laget besegrade New Jersey Devils med 6–3. Koskinen har varit en av orsakerna till att Edmonton har så bra flyt just nu, själv säger han att han inte är intresserad av den personliga statistiken, han vill bara att laget ska ta sig till playoffs.

Jesse Puljujärvi stod för en målgivande passning och har nu samlat 12+18=30 poäng.