Wilma Murto är årets idrottare i Egentliga Finland – ortopeden Sakari Orava fick hederspris

Stavhopparen Wilma Murto har utsetts till årets idrottare vid Egentliga Finlands idrottsgala efter sin fina säsong. Piffens Amy Nymalm listades som den bästa orienteraren.

Murto har varit i sitt livs form den gångna sommaren, och har bland annat en femte plats i OS samt ett finländskt rekord att stoltsera med.

Tränarpriset gick till Raimo Helminen, som lotsade TPS hockeyherrar till ligasilver ifjol. Anfallaren Juuso Pärssinen, en av lagets mest tongivande spelare, tilldelades utmärkelsen årets genombrott.

För andra året i rad fick släggkastaren Silja Kosonen från Reso priset som årets unga idrottare.

Under galan hyllades idrottskirurgen och ortopeden Sakari Orava med en Hall of Fame-plats. Orava är en av landets främsta idrottskirurger genom tiderna, och har under åren opererat många världskända idrottare som exempelvis David Beckham, vilket skapade stor uppståndelse i Åbo år 2010.

Pargas IF:s Amy Nymalm listades också som den bästa orienteraren i Egentliga Finland.